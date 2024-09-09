Yıllardır kapı takozu olarak kullanıyordu! Bir gün fiyatının 35 milyon TL olduğunu öğrendi

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Romanya'da yaşayan bir kadının yıllarca kapı çarpmasın diye kullandığı taş parçasının milyonlarca lira değerinde bir kehribar külçesi olduğu ortaya çıktı. Colti kasabası yakınlarındaki bir nehirden bulunan ve yaklaşık 70 milyon yıllık olduğu belirlenen bu taşın, dünyanın en büyük kehribar külçelerinden biri olduğu öğrenildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KEHRİBARLARINDAN BİRİ! Dr. William Andrews, Journal of Geology dergisinde yer alan bilgiye göre Romanya'nın Colti kasabası yakınlarındaki bir nehirde bulunan bu taşın, yaklaşık 70 milyon yıllık bir kehribar olduğu ve dünyada bilinen en büyük kehribar külçelerinden biri olduğu ortaya çıktı. Taşın değeri yaklaşık 1,1 milyon dolar olarak hesaplandı. Akrabalarının şüphelenmesi üzerine Romanya devletiyle temasa geçildi ve taş, yapılan incelemeler sonucunda Polonya'daki Krakow Tarih Müzesi tarafından doğrulandı.