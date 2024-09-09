PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Yıllardır kapı takozu olarak kullanıyordu! Bir gün fiyatının 35 milyon TL olduğunu öğrendi

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşanan ilginç bir olay, bir aileye büyük bir servet kazandırdı. 30 yıl boyunca kapı takozu olarak kullanılan sıradan bir taşın, aslında nadir bulunan bir göktaşı olduğu ve değerinin 100 bin dolar olduğu anlaşıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 22:53 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 22:53
Yıllardır kapı takozu olarak kullanıyordu! Bir gün fiyatının 35 milyon TL olduğunu öğrendi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Romanya'da yaşayan bir kadının yıllarca kapı çarpmasın diye kullandığı taş parçasının milyonlarca lira değerinde bir kehribar külçesi olduğu ortaya çıktı. Colti kasabası yakınlarındaki bir nehirden bulunan ve yaklaşık 70 milyon yıllık olduğu belirlenen bu taşın, dünyanın en büyük kehribar külçelerinden biri olduğu öğrenildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KEHRİBARLARINDAN BİRİ!

Dr. William Andrews, Journal of Geology dergisinde yer alan bilgiye göre Romanya'nın Colti kasabası yakınlarındaki bir nehirde bulunan bu taşın, yaklaşık 70 milyon yıllık bir kehribar olduğu ve dünyada bilinen en büyük kehribar külçelerinden biri olduğu ortaya çıktı. Taşın değeri yaklaşık 1,1 milyon dolar olarak hesaplandı. Akrabalarının şüphelenmesi üzerine Romanya devletiyle temasa geçildi ve taş, yapılan incelemeler sonucunda Polonya'daki Krakow Tarih Müzesi tarafından doğrulandı.

KEHRİBARIN ÖNEMİ

Buzau İl Müzesi Müdürü Daniel Costache, bu keşfin hem bilimsel hem de müze açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Kehribar, fosilleşmiş ağaç reçinesi olup, içinde sıkışıp kalan böcekler ve diğer küçük canlılar nedeniyle paleontolojik açıdan da çok değerli kabul ediliyor.

Romanya'da, özellikle Buzau bölgesinde yaygın olan kehribar madenciliği, bu taşların kırmızıdan siyaha kadar değişen çeşitli renklerde olabileceğini gösteriyor. Bu bölgede yaşayanlar veya ziyaret edenler, nehir kenarlarında bu tür sürprizlerle karşılaşabilir.

15 Eylül tarihi verildi! NASAdan 213 metrelik devasa asteroit uyarısı15 Eylül tarihi verildi! NASAdan 213 metrelik devasa asteroit uyarısı
15 Eylül tarihi verildi! NASA'dan 213 metrelik devasa asteroit uyarısı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran’ın amcası Salim Güran’ın 11 sayfalık ifadesi ortaya çıktı! Şoke eden sözler: Babası olma olasılığınız var mı?
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Türk Telekom
Bir ’çuval’ itiraf! Sıvacı Nevzat dile geldi muhtar Salim’i ele verdi... İşte Narin’in üzerindeki son kıyafetler ve cesedin taşındığı araç
Şahan Gökbakar’ın kaç villasına Marmaris Belediyesi’nden akıllara durgunluk veren açıklama! İçeri giremedik
Sihirli zafer! Türkiye Uluslar Ligi’nde İzlanda’yı 3-1 yendi
Başkan Erdoğan’ın soykırıma karşı İslam İttifakı çağrısı İsrail’i titretti: İsrail’in kibrini durduracak tek adam
Narin Güran cinayetinde WhatsApp muamması! Silinen mesajlar artan şüphe: Cani amca Salim Güran ve anne Yüksel Güran arasında ne var?
8 yaşındaki Narin Güran’ın acısı tazeyken 3 gündür kayıp olan Sevda Yılmaz’dan sevindiren haber! Polis ekipleri tarafından bulundu
Katil İsrail’in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi için Filistin’de cenaze töreni
Galatasaray’dan Sergio Ramos bombası! İlk teklif yapıldı
Narin Güran olayında kan donduran itiraf: Amca 200 bin TL teklif etti
Narin Güran ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı! Minik bedeni bu mezara defnedildi | Yürek burkan ’gelinlik’ detayı
Kapı kapı gezil Jandarmaya konuşmayın demişler! Narin Güran’ın katilini koruyan 2 kişi kim?
SSK ve BAĞ-KURLUNUN MAAŞINA OVP AYARI | Ocak zammı için tahminler 5’e çıktı!
SON DAKİKA