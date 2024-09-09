SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kışın ucuza ısınmak için Eylül'de bunu yapın! 40 yıllık tesisatçı öneriyor

Soğuk kış ayları yaklaşırken, evlerimizi ısıtmak için kullandığımız doğalgaz petekleri zamanla verimliliğini kaybedebilir. Bu durumda kombileri daha yüksek derecelerde çalıştırmak zorunda kalırız ve bu da doğalgaz faturalarının kabarmasına yol açar. Ancak, 40 yıllık doğalgaz tesisat ustaları, basit bir kombi ve petek temizliğiyle bu sorunun üstesinden gelmenin mümkün olduğunu söylüyor. Peki, nasıl yapabilirsiniz? İşte adım adım rehber...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 17:32 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 17:32
Kışın ucuza ısınmak için Eylül’de bunu yapın! 40 yıllık tesisatçı öneriyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

40 yıllık uzman tesisatçı John Peters, International Heating Solutions'ta, 2024'te yaptığı bir açıklamada sonbahar mevsiminde yapılacak kombi ve petek temizliği hakkında önemli tüyolar paylaştı.

🧹 Kalorifer Peteklerinin Temizliği İçin Gerekli Malzemeler:

  • Elektrikli süpürge
  • İngiliz anahtarı ve tornavida
  • Pense, kova ve örtü
  • Havlu, bulaşık süngeri ve toz bezi
  • Çamaşır suyu ve yüzey temizleyici

1. Kaloriferi Kapatın:

Kaloriferi kapatarak su ve ısı akışını kesin. Bu, temizlik sırasında daha güvenli bir çalışma ortamı sağlar ve fazla tozun çekilmesini önler.

2. Kalorifer Kapağını Çıkarın:

Peteklerin üzerindeki ızgara biçimli kapağı dikkatlice çıkarın. Bu adım, peteklerin iç kısmına erişim sağlamak için önemlidir.

3. Kaloriferin Altına Örtü Serin:

Temizlik sırasında dökülecek tozları önlemek için kaloriferin altına bir örtü serin.

4. Elektrikli Süpürge Kullanın:

Petek aralarını elektrikli süpürge ile iyice temizleyin. Ardından uzun bir sopaya bağladığınız bir bezle peteklerin arkasını silin. Son olarak, sabunlu su ve kuru bir bezle peteğin dışını temizleyin.

5. Peteğin Kapağını Kapatın:

Temizlik işlemi bittiğinde peteğin kapağını sıkıca kapattığınızdan emin olun.

🛠️ Paslanmış Kalorifer Petekleri Nasıl Temizlenir?

Paslanmış petekler için kombiyi kapatın ve suyu boşaltın. Petekleri söküp banyoda tazyikli suyla yıkayın. Temizlik sonrası filtreleri çamaşır suyunda bekletin ve temiz su ile tekrar yerine takın. Hava alma işlemi sırasında su gelene kadar devam edin.

🧼 Sararan Kalorifer Petekleri Nasıl Temizlenir?

Çamaşır suyu ve sünger yardımıyla peteklerin üzerindeki sararmaları temizleyin. İki kat boya ile ilk günkü gibi beyaz görünüme kavuşmasını sağlayın.

Evdeki rutubeti tek adımda yok edin! Resmen doğal hava temizleyiciEvdeki rutubeti tek adımda yok edin! Resmen doğal hava temizleyici
Evdeki rutubeti tek adımda yok edin! Resmen doğal hava temizleyici
Kilosu 300 TLden satılık! Sadece Niğdeliler biliyor, üretmeye yetişemiyorlarKilosu 300 TLden satılık! Sadece Niğdeliler biliyor, üretmeye yetişemiyorlar
Kilosu 300 TL'den satılık! Sadece Niğdeliler biliyor, üretmeye yetişemiyorlar

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı: İşte masadaki konular
Narin Güran cinayetinde WhatsApp muamması! Silinen mesajlar artan şüphe: Cani amca Salim Güran ve anne Yüksel Güran arasında ne var?
Türk Telekom
Türkiye İzmir’de 3 puan peşinde! Montella’dan sürpriz 11 kararı
8 yaşındaki Narin Güran’ın acısı geçmeden bir korkutan haber de Avcılar’dan geldi! 13 yaşındaki Sevda Yılmaz 3 gündür kayıp
Galatasaray’a Tottenham’dan bir yıldız daha!
Katil İsrail’in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi için Filistin’de cenaze töreni
Fenerbahçe’de Kostic sonrası yeni sistem! 3 yıldız yedeğe
Narin Güran olayında kan donduran itiraf: Amca 200 bin TL teklif etti
Narin Güran ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı! Minik bedeni bu mezara defnedildi | Yürek burkan ’gelinlik’ detayı
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Kostic yanıtı! Yıldız isme kanca
Kapı kapı gezil Jandarmaya konuşmayın demişler! Narin Güran’ın katilini koruyan 2 kişi kim?
SSK ve BAĞ-KURLUNUN MAAŞINA OVP AYARI | Ocak zammı için tahminler 5’e çıktı!
Esas dertleri Narin Güran değil! Yine aynı güruh yine İmam Hatipler kapatılsın sakızı: Organize dezenformasyon sistematik provokasyon
MEMURA 5 FARKLI ZAM ORANI | OVP sonrası hesaplar değişti
SON DAKİKA