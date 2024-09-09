Kışın ucuza ısınmak için Eylül’de bunu yapın! 40 yıllık tesisatçı öneriyor

Petek aralarını elektrikli süpürge ile iyice temizleyin. Ardından uzun bir sopaya bağladığınız bir bezle peteklerin arkasını silin. Son olarak, sabunlu su ve kuru bir bezle peteğin dışını temizleyin.

🛠️ Paslanmış Kalorifer Petekleri Nasıl Temizlenir?

Paslanmış petekler için kombiyi kapatın ve suyu boşaltın. Petekleri söküp banyoda tazyikli suyla yıkayın. Temizlik sonrası filtreleri çamaşır suyunda bekletin ve temiz su ile tekrar yerine takın. Hava alma işlemi sırasında su gelene kadar devam edin.

🧼 Sararan Kalorifer Petekleri Nasıl Temizlenir?

Çamaşır suyu ve sünger yardımıyla peteklerin üzerindeki sararmaları temizleyin. İki kat boya ile ilk günkü gibi beyaz görünüme kavuşmasını sağlayın.