Kışın ucuza ısınmak için Eylül’de bunu yapın! 40 yıllık tesisatçı öneriyor

40 yıllık uzman tesisatçı John Peters, International Heating Solutions'ta, 2024'te yaptığı bir açıklamada sonbahar mevsiminde yapılacak kombi ve petek temizliği hakkında önemli tüyolar paylaştı.
40 yıllık uzman tesisatçı John Peters, International Heating Solutions'ta, 2024'te yaptığı bir açıklamada sonbahar mevsiminde yapılacak kombi ve petek temizliği hakkında önemli tüyolar paylaştı.
🧹 Kalorifer Peteklerinin Temizliği İçin Gerekli Malzemeler:
Kaloriferi kapatarak su ve ısı akışını kesin. Bu, temizlik sırasında daha güvenli bir çalışma ortamı sağlar ve fazla tozun çekilmesini önler.
Peteklerin üzerindeki ızgara biçimli kapağı dikkatlice çıkarın. Bu adım, peteklerin iç kısmına erişim sağlamak için önemlidir.
Temizlik sırasında dökülecek tozları önlemek için kaloriferin altına bir örtü serin.
Petek aralarını elektrikli süpürge ile iyice temizleyin. Ardından uzun bir sopaya bağladığınız bir bezle peteklerin arkasını silin. Son olarak, sabunlu su ve kuru bir bezle peteğin dışını temizleyin.
Temizlik işlemi bittiğinde peteğin kapağını sıkıca kapattığınızdan emin olun.
🛠️ Paslanmış Kalorifer Petekleri Nasıl Temizlenir?
Paslanmış petekler için kombiyi kapatın ve suyu boşaltın. Petekleri söküp banyoda tazyikli suyla yıkayın. Temizlik sonrası filtreleri çamaşır suyunda bekletin ve temiz su ile tekrar yerine takın. Hava alma işlemi sırasında su gelene kadar devam edin.
🧼 Sararan Kalorifer Petekleri Nasıl Temizlenir?
Çamaşır suyu ve sünger yardımıyla peteklerin üzerindeki sararmaları temizleyin. İki kat boya ile ilk günkü gibi beyaz görünüme kavuşmasını sağlayın.