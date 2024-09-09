Tunceli’de zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştu! Şehit Burak Büyükçaylı’nın acı haberini alan eşi doğum yaptı

Tunceli'nin Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkiinde kontrolden çıkan İl Jandarma Komutanlığı'na ait zırhlı askeri aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 4 askerimiz şehit oldu.
Tunceli'nin Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkiinde kontrolden çıkan İl Jandarma Komutanlığı'na ait zırhlı askeri aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 4 askerimiz şehit oldu.
EŞİ ACI HABERİ ALINCA FENALAŞTI
Eşinin Tunceli'de görev yapması ve 8 aylık hamile olması dolayısıyla Balıkesir'deki ailesinin yanında yaşayan Gizem Büyükçaylı, eşi Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın acı haberini alınca fenalaştı.
DOĞUM YAPTI
Büyükçaylı, bunun üzerine Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisine kaldırıldı.
Sezaryenle doğuma alınan Büyükçaylı, bir erkek bebek dünyaya getirdi.
ŞEHİT BABASININ DİĞER ŞEHİDE YÜREK YAKAN SESLENİŞ
Öte yandan Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan 27 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in naaşı memleketi Tokat'a getirildi.
27 yaşında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in acılı babası aynı uçakla memleketine nakledilen diğer şehide seslendi:— Takvim (@takvim) September 9, 2024
"Sen yavruma kardeşsin. İnşallah cennette de beraber olursunuz" pic.twitter.com/VnmDsOuimH
Tokat Havalimanı'nda düzenlenen törenle karşılanan şehidin cenazesinde acılı baba Tacettin Kızılateş, aynı uçakla memleketine nakledilen şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'a seslendi.
"CENNETTE İNŞALLAH BERABER OLURSUNUZ"
Baba Kızılateş, oğlunun arkadaşına hitaben, "Yavrum senin de mekânın cennet olsun. Sen Doğan'ıma kardeşsin. Allah mekânınızı cennet etsin. Cennette de inşallah beraber olursunuz" sözleriyle duygularını dile getirdi. Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi, Tokat Ali Paşa Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından, Erenler Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verilecek.