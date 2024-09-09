Tunceli’de zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştu! Şehit Burak Büyükçaylı’nın acı haberini alan eşi doğum yaptı

27 yaşında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in acılı babası aynı uçakla memleketine nakledilen diğer şehide seslendi: "Sen yavruma kardeşsin. İnşallah cennette de beraber olursunuz" pic.twitter.com/VnmDsOuimH

"CENNETTE İNŞALLAH BERABER OLURSUNUZ"

Baba Kızılateş, oğlunun arkadaşına hitaben, "Yavrum senin de mekânın cennet olsun. Sen Doğan'ıma kardeşsin. Allah mekânınızı cennet etsin. Cennette de inşallah beraber olursunuz" sözleriyle duygularını dile getirdi. Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi, Tokat Ali Paşa Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından, Erenler Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verilecek.