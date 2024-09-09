Adana’da seyyar dönerci sırasında infaz: 1 ölü 2 yaralı

Bahçelievler Caddesi'nde gece hizmet veren seyyar dönerciye giden Abdullah Oğuz (30) ile akrabaları Şahabettin Oğuz ve Mehmet Oğuz, sıra bekledikleri sırada yoldan motosikletle geçen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.