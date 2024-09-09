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Adana'da seyyar dönerci sırasında infaz: 1 ölü 2 yaralı

Adana Seyhan'da seyyar dönerciye giden 30 yaşındaki Abdullah Oğuz ve akrabaları Şahabettin Oğuz ve Mehmet Oğuz, yoldan motosikletle geçen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Abdullah Oğuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 17:29 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 17:29
Adana’da seyyar dönerci sırasında infaz: 1 ölü 2 yaralı

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Bahçelievler Caddesi'nde gece hizmet veren seyyar dönerciye giden Abdullah Oğuz (30) ile akrabaları Şahabettin Oğuz ve Mehmet Oğuz, sıra bekledikleri sırada yoldan motosikletle geçen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

1 ÖLÜ 2 YARALI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Abdullah Oğuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Seyhan'da seyyar dönerciye silahlı saldırı: 1 ölü

Yaralanan Şahabettin Oğuz ve Mehmet Oğuz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırıda hayatını kaybeden Abdullah OğuzSaldırıda hayatını kaybeden Abdullah Oğuz

Oğuz'un cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Polis, olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Seyyar dönercide sıra bekleyen 3 kişinin silahlı saldırıya uğraması, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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