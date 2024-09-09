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Kilosu 300 TL'den satılık! Sadece Niğdeliler biliyor, üretmeye yetişemiyorlar

Niğde’nin Kemerhisar beldesinde hobi olarak başladıkları bağcılıkla ürettikleri köfter, şifa deposu olarak talep patlaması yaşıyor. Yazgan ailesi tarafından geleneksel yöntemlerle üretilen bu özel ürün, kilosu 300 TL’den satışa sunuluyor ve yoğun talep nedeniyle siparişlere yetişmek neredeyse imkansız.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 16:23 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 16:26
Kilosu 300 TL’den satılık! Sadece Niğdeliler biliyor, üretmeye yetişemiyorlar

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Niğde'nin Kemerhisar beldesinde hobi olarak başladıkları bağcılıkla ürettikleri köfter, yoğun talep görüyor. Yazgan ailesi tarafından geleneksel yöntemlerle üretilen bu şifalı ürün, kilosu 300 TL'den satılıyor ve alıcı bulmakta zorlanmıyor.

Yaklaşık 35 dönümlük üzüm bağlarında üretilen üzümlerden elde edilen köfter, hem yurt içinde hem de yurt dışında alıcı buluyor. Ürünün tamamen doğal ve geleneksel yöntemlerle üretilmesi, köfteri benzersiz kılan unsurların başında geliyor. Mehmet Yazgan, köfterin üretim süreci hakkında geçtiğimiz gün verdişği bir röportajda "Geleneksel üretim ve yüzde yüz doğal olduğu için fazla üretemiyoruz, talebe karşılık vermekte zorlanıyoruz. Burada bizim gibi birkaç işletme var ve bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

1 AYLIK SEZON VE BÜYÜK TALEP

Niğde'nin geleneksel tatlısı olarak bilinen köfterin üretimi, sadece 1 aylık bir dönemi kapsıyor. Bu durum, köftere olan talebin daha da artmasına neden oluyor. Sağlık açısından sayısız faydası bulunan köfterin, enerji verici, kan yapıcı özellikleri ve vücutta biriken kumları atmaya yardımcı olduğu biliniyor. Bu nedenle köfter, özellikle sağlık bilincine sahip tüketiciler arasında büyük ilgi görüyor.

TALEP KARŞISINDA ÜRETİM YETERSİZ KALIYOR

Yörede uzun raf ömrü ve şifalı özellikleriyle bilinen köfter, doğal ürün arayışında olan tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Ancak köfterin geleneksel yöntemlerle üretilmesi, büyük talep karşısında arzın yetersiz kalmasına yol açıyor. Mehmet Yazgan, "Yüzde yüz doğal ve geleneksel yöntemlerle ürettiğimiz köfterde, taleplere yetişemiyoruz. Ürünümüz büyük ilgi görüyor ve köfterin bu kadar talep görmesi bizi mutlu ediyor," dedi.

KÖFTERİN FAYDALARI

Enerji Kaynağı: Gün boyu zindelik sağlar.

Kan Yapıcı Etki: Kansızlık şikayeti olanlara doğal bir alternatif sunar.

Detoks Özelliği: Vücutta biriken kumları atar, idrar söktürücü etkisi bulunur.

🍇 Evde Niğde Köfteri Yapımı 🍇

Niğde köfteri, Anadolu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden biri! Özellikle üzüm bağlarının bol olduğu bölgelerde yapılan bu enfes tatlı, doğal ve sağlıklı bir atıştırmalık olarak sofralarınızı süslüyor. Haydi, bu lezzeti birlikte yapalım! 👩‍🍳

🌿 Malzemeler:

  • 5 litre üzüm suyu (tercihen siyah üzüm) 🍇
  • 1 kg un 🌾
  • 200 gr nişasta 🌽
  • 1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı) 🌰
  • 1 su bardağı ceviz içi 🥜

🥄 Yapılışı:

  1. Üzüm Suyunun Hazırlanması: Eğer hazır üzüm suyu kullanmak istemiyorsanız, siyah üzümleri iyice yıkayın ve suyu çıkana kadar sıkın. Üzüm suyu elde ettikten sonra bir tencereye alın. 🍇

  2. Karışımın Hazırlanması: Tencereye aldığınız üzüm suyuna unu ve nişastayı yavaş yavaş ekleyin. Topaklanmaması için sürekli karıştırın. 🍶

  3. Pişirme: Karışımı kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Karışım kıvam almaya başlayınca cevizleri ekleyin ve karıştırmaya devam edin. 🥄

  4. Tarçınlı Dokunuş: Eğer tarçın seviyorsanız, karışıma bir çay kaşığı tarçın ekleyebilirsiniz. Bu, köfterinize hoş bir aroma katacaktır. 🌰

  5. Serme ve Kurutma: Karışım kıvam aldığında, geniş bir tepsiye veya temiz bir beze ince bir tabaka halinde dökün. Güneş alan bir yerde birkaç gün kurumasını bekleyin. ☀️

  6. Servis: Kuruduktan sonra, köfteri küçük parçalar halinde kesin ve servis edin. Afiyet olsun! 😋

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