Kilosu 300 TL’den satılık! Sadece Niğdeliler biliyor, üretmeye yetişemiyorlar

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Niğde'nin Kemerhisar beldesinde hobi olarak başladıkları bağcılıkla ürettikleri köfter, yoğun talep görüyor. Yazgan ailesi tarafından geleneksel yöntemlerle üretilen bu şifalı ürün, kilosu 300 TL'den satılıyor ve alıcı bulmakta zorlanmıyor.

Yaklaşık 35 dönümlük üzüm bağlarında üretilen üzümlerden elde edilen köfter, hem yurt içinde hem de yurt dışında alıcı buluyor. Ürünün tamamen doğal ve geleneksel yöntemlerle üretilmesi, köfteri benzersiz kılan unsurların başında geliyor. Mehmet Yazgan, köfterin üretim süreci hakkında geçtiğimiz gün verdişği bir röportajda "Geleneksel üretim ve yüzde yüz doğal olduğu için fazla üretemiyoruz, talebe karşılık vermekte zorlanıyoruz. Burada bizim gibi birkaç işletme var ve bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.