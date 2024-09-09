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İstanbul'da 'okul' trafiği! Yollarda yoğunluk

2024 - 2025 eğitim öğretim yılı başladı. Sabahın ilk saatlerinde yollarda trafik yoğunluğu gözlemlendi. İstanbul'da sürücüler zor anlar yaşadı. Ankara'da ise okul çevrelerinde trafik denetimi icra edildi.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 08:35 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 09:03
İstanbul’da ’okul’ trafiği! Yollarda yoğunluk

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20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı.


Haftanın ilk iş günü, okulların da başlaması ile birlikte sabah saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul trafiğinde 'okul' yoğunluğuİstanbul trafiğinde 'okul' yoğunluğu

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

İstanbul'un merkezi noktaları ve köprü bağlantı yollarında trafik gözlemlendi.

Saat 08.22 itibarıyla trafikte yoğunluk %56 olarak kayıtlara geçti.

Okul saatlerine trafik ayarıOkul saatlerine trafik ayarı

İstanbul Valiliği eğitim öğretim yılının ilk gününde okulların saat 15.00'de sona ereceğini duyurdu.

İşte yollarda son durum:




ANKARA'DA TRAFİK DENETİMİ

Başkent Ankara'da ise okul çevrelerinde trafik denetimi icra edildi. Servis araçları ve sivil araçlar denetlendi.

Ankara trafiğinde 'okul' denetimiAnkara trafiğinde 'okul' denetimi

Ankara genelinde uygulama sürerken ana arterlerde yoğunluk gözlemlendi.

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