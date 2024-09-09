20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı.
Haftanın ilk iş günü, okulların da başlaması ile birlikte sabah saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.
20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı.
Haftanın ilk iş günü, okulların da başlaması ile birlikte sabah saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
İstanbul'un merkezi noktaları ve köprü bağlantı yollarında trafik gözlemlendi.
Saat 08.22 itibarıyla trafikte yoğunluk %56 olarak kayıtlara geçti.
Ankara genelinde uygulama sürerken ana arterlerde yoğunluk gözlemlendi.