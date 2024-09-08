İstanbul’a kuvvetli sağanak yağış! İl il 9 Eylül hava durumu uyarısı

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Okulların açılacağı ilk gün olan 9 Eylül 2024 Pazartesi için hava durumu merakla bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) açıkladığı son rapora göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yarın nasıl bir hava bekliyor? Detaylar şöyle...

İSTANBUL HAVA DURUMU: GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ İstanbul'da yarın ( 9 Eylül 2024 Pazartesi) gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı havayla birlikte sıcaklık en yüksek 28 dereceyi, en düşük ise 20 dereceyi görecek. Şehirde yaşayanlar ve okula başlayacak öğrenciler, yanlarına şemsiye ve yağmurluk almayı unutmamalı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Özellikle İstanbul'un kuzey kıyılarında yağışın etkisini artıracağı saatlerde vatandaşlar dikkatli olmalı! ⏰