SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış! İl il 9 Eylül hava durumu uyarısı

Okulların açılacağı ilk gün olan 9 Eylül 2024 Pazartesi için hava durumu merakla bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) açıkladığı son rapora göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yarın nasıl bir hava bekliyor? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 17:57 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 17:57
İstanbul’a kuvvetli sağanak yağış! İl il 9 Eylül hava durumu uyarısı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Okulların açılacağı ilk gün olan 9 Eylül 2024 Pazartesi için hava durumu merakla bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) açıkladığı son rapora göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yarın nasıl bir hava bekliyor? Detaylar şöyle...

İSTANBUL HAVA DURUMU: GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

İstanbul'da yarın ( 9 Eylül 2024 Pazartesi) gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı havayla birlikte sıcaklık en yüksek 28 dereceyi, en düşük ise 20 dereceyi görecek. Şehirde yaşayanlar ve okula başlayacak öğrenciler, yanlarına şemsiye ve yağmurluk almayı unutmamalı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Özellikle İstanbul'un kuzey kıyılarında yağışın etkisini artıracağı saatlerde vatandaşlar dikkatli olmalı! ⏰

Ankara Hava Durumu: Parçalı Bulutlu ve Sıcak

Başkent Ankara'da yarın hava parçalı bulutlu olacak. Yazdan kalma bir gün yaşanacak ve sıcaklık en yüksek 32 dereceye kadar çıkacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olanlar güneşin tadını çıkarabilirler.

İzmir Hava Durumu: Parçalı Bulutlu ve Güneşli

İzmir'de yarın parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Güneş, bulutların ardından kendini hissettirirken sıcaklık 31 dereceye kadar çıkacak. İzmirli öğrenciler ve veliler rahat bir hava geçirecek gibi görünüyor.

📅 Bölge Bölge Hava Durumu

🌍 Marmara

Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

  • İstanbul 🌡️: 27°C, öğle saatlerinde kuzey kıyılarında kuvvetli sağanak!
  • Kocaeli 🌡️: 27°C, öğle saatlerinde kuvvetli sağanak!
  • Edirne 🌡️: 31°C, parçalı bulutlu.

🌞 Ege

Ege Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık olacak. Ancak Kütahya çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor.

  • İzmir 🌡️: 33°C, az bulutlu ve açık.
  • Muğla 🌡️: 33°C, parçalı ve az bulutlu.
  • Afyonkarahisar 🌡️: 27°C, parçalı bulutlu.

🌴 Akdeniz

Akdeniz Bölgesi'nin iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiisinde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. 🌧️

  • Adana 🌡️: 35°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
  • Antalya 🌡️: 36°C, parçalı ve az bulutlu.
  • Hatay 🌡️: 33°C, öğle saatlerinden sonra kıyılarında sağanak yağışlı.

🌾 İç Anadolu

İç Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğu kesimlerinde öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Sivas'ın doğu ilçelerinde kuvvetli yağışlara dikkat! ⚠️

  • Ankara 🌡️: 28°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri sağanak yağışlı.
  • Eskişehir 🌡️: 25°C, parçalı ve az bulutlu.
  • Konya 🌡️: 29°C, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı.

🌊 Karadeniz

Karadeniz Bölgesi'nde genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Batı Karadeniz (Bolu hariç) ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

  • Trabzon 🌡️: 27°C, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı.
  • Samsun 🌡️: 29°C, parçalı ve çok bulutlu.
  • Zonguldak 🌡️: 25°C, öğle saatlerinde kuvvetli sağanak.

🏔️ Doğu Anadolu

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve batısında yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

  • Erzurum 🌡️: 22°C, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı.
  • Malatya 🌡️: 29°C, parçalı ve çok bulutlu.
  • Van 🌡️: 26°C, az bulutlu.

☀️ Güneydoğu Anadolu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık olacak. Ancak kuzey ve batısında yer yer parçalı bulutlu hava hakim olabilir.

  • Diyarbakır 🌡️: 35°C, az bulutlu ve açık.
  • Gaziantep 🌡️: 34°C, az bulutlu ve açık.
  • Şanlıurfa 🌡️: 35°C, az bulutlu ve açık.

🌧️ Dikkat! Ani Sel ve Su Baskını Tehlikesine Karşı Uyarı! 🚨

Meteoroloji, özellikle İstanbul'un kuzey kıyıları, Kocaeli, Sakarya çevreleri ve Batı Karadeniz'de ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.

HAVALAR SOĞUYOR : Okulların ilk günü hava nasıl olacak? Ankara, İzmir, İstanbulda yağmur var mı? MGM 5 günlük hava durumu listesiHAVALAR SOĞUYOR : Okulların ilk günü hava nasıl olacak? Ankara, İzmir, İstanbulda yağmur var mı? MGM 5 günlük hava durumu listesi
HAVALAR SOĞUYOR : Okulların ilk günü hava nasıl olacak? Ankara, İzmir, İstanbul'da yağmur var mı? MGM 5 günlük hava durumu listesi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bizzat takipçisi olacak! Başkan Erdoğan: Narin’i katledenler hesap verecek
Yüreğimiz parçalandı! 19’uncu günde cansız bedeni bulunan minik Narin’in arkadaşlarıyla olan yeni görüntüsü ortaya çıktı
Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu | Terlik muamması: Ailesi reddetmişti | 21 kişi gözaltında
Narin Güran nasıl öldürüldü? İlk bulgular geldi: Cesette deforme var! Dikkat çeken gizli tanık detayı
HAVALAR SOĞUYOR : Okulların ilk günü hava nasıl olacak? Ankara, İzmir, İstanbul’da yağmur var mı? MGM 5 günlük hava durumu listesi
Teğmenlerin korsan yemini sonrası Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M. TSK’dan istifa etti
Galatasaray’a dev çalım! Filip Kostic Fenerbahçe İstanbul’a geliyor
Narin Güran’ın katledilmesinde cevapsız sorular! Katili kim? Ölüm sebebi belli oldu mu? Kan donduran cinsel istismar iddiası
Şahan Gökbakar’ın Marmaris’teki kaçak lüks villasına yıkım kararı gönderildi
Mansur Yavaş kurultayda CHP yönetimine sitem etti cevap Ekrem İmamoğlu’ndan geldi: Adaylık kavgası büyük
MSB duyurdu: Suriye’nin kuzeyinde 16 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Katil İsrail’in Ayşenur Ezgi Eygi’yi katletmesi dünya basınında
İstanbul’da sağanak yağış hayatı felç etti! Yollar göle döndü evleri su bastı
Muğla’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale
Galatasaray’dan Michael Folorunsho sürprizi! Okan Buruk transfere onay verdi
SON DAKİKA