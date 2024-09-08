İstanbul’a kuvvetli sağanak yağış! İl il 9 Eylül hava durumu uyarısı

Okulların açılacağı ilk gün olan 9 Eylül 2024 Pazartesi için hava durumu merakla bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) açıkladığı son rapora göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yarın nasıl bir hava bekliyor? Detaylar şöyle...
Okulların açılacağı ilk gün olan 9 Eylül 2024 Pazartesi için hava durumu merakla bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) açıkladığı son rapora göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yarın nasıl bir hava bekliyor? Detaylar şöyle...
İstanbul'da yarın ( 9 Eylül 2024 Pazartesi) gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı havayla birlikte sıcaklık en yüksek 28 dereceyi, en düşük ise 20 dereceyi görecek. Şehirde yaşayanlar ve okula başlayacak öğrenciler, yanlarına şemsiye ve yağmurluk almayı unutmamalı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Özellikle İstanbul'un kuzey kıyılarında yağışın etkisini artıracağı saatlerde vatandaşlar dikkatli olmalı! ⏰
Başkent Ankara'da yarın hava parçalı bulutlu olacak. Yazdan kalma bir gün yaşanacak ve sıcaklık en yüksek 32 dereceye kadar çıkacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olanlar güneşin tadını çıkarabilirler.
İzmir'de yarın parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Güneş, bulutların ardından kendini hissettirirken sıcaklık 31 dereceye kadar çıkacak. İzmirli öğrenciler ve veliler rahat bir hava geçirecek gibi görünüyor.
Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Ege Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık olacak. Ancak Kütahya çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi'nin iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiisinde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. 🌧️
İç Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğu kesimlerinde öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Sivas'ın doğu ilçelerinde kuvvetli yağışlara dikkat! ⚠️
Karadeniz Bölgesi'nde genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Batı Karadeniz (Bolu hariç) ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve batısında yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık olacak. Ancak kuzey ve batısında yer yer parçalı bulutlu hava hakim olabilir.
Meteoroloji, özellikle İstanbul'un kuzey kıyıları, Kocaeli, Sakarya çevreleri ve Batı Karadeniz'de ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.