Herkese zorunlu oldu: Milyonlarca sürücü habersiz, cezalar başladı!

Araç Sahipleri Uyarıldı: Cezalar Kapıda! Yeni tescil edilen plakalar için zorunlu hale gelen karekod uygulaması konusunda birçok araç sahibinin henüz bilgilendirilmediği belirtiliyor. Bu durum, eksik düzenlemeler nedeniyle ceza almaya yol açabilir. Yetkililer, plakalarında karekod bulunmayan araç sahiplerine cezai yaptırım uygulanacağını açıkladı. Özellikle trafikte yapılan kontroller sırasında karekodun eksik olması, sürücülerin para cezası ile karşı karşıya kalmasına neden olabilir.

Plakası Zaten Tescilli Olanlar Ne Yapacak? Uygulama, yalnızca 1 Ocak 2024'ten itibaren tescil edilen plakalar için geçerli olacak. Mevcut plakalar için zorunlu bir değişiklik getirilmiş değil. Ancak, yeni plaka çıkaracak veya değiştirecek araç sahipleri için karekodlu plaka zorunluluğu bulunuyor. Bu sayede sadece yeni tescil edilen araçların değil, ilerleyen zamanlarda plaka değişikliği yapacak olan araçların da bu güvenlik önlemlerinden faydalanması sağlanacak.



1. Karekodlu plaka zorunlu mu? Evet, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren tescil edilen tüm yeni plakalar için karekod uygulaması zorunlu hale getirildi. 2. Mevcut plakaları değiştirmem gerekiyor mu? Hayır, şu an mevcut plakaların değiştirilmesi gerekmiyor. Ancak yeni plaka tescil ettirenler veya plakasını yenilemek isteyenler için karekod zorunluluğu bulunuyor. 3. Karekodun işlevi nedir? Karekod, araçla ilgili önemli bilgilere kolayca ulaşılmasını sağlar. Araç seri numarası, üretim bilgileri ve plaka tescil bilgilerini içerir. 4. Karekod uygulamasına uymayanlar ceza alacak mı? Evet, karekod zorunluluğuna uymayan sürücüler trafik denetimlerinde ceza ile karşı karşıya kalabilir.