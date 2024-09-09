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Herkese zorunlu oldu: Milyonlarca sürücü habersiz, cezalar başladı!

1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla tescil edilen araç plakalarında karekod uygulaması zorunlu hale geldi. Araçlarda sahte plaka kullanımını önlemek amacıyla getirilen bu uygulama, plakalar üzerinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 12:18 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 12:18
Herkese zorunlu oldu: Milyonlarca sürücü habersiz, cezalar başladı!

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Karekod uygulaması, sadece plaka sahteciliğinin önüne geçmekle kalmayıp, aynı zamanda araç güvenliğini artırmak, resmi işlemleri hızlandırmak ve denetim süreçlerini kolaylaştırmak amacı taşıyor. Araç sahiplerinin bu yeni düzenlemeye uyum sağlamaları, hem cezai yaptırımlardan kaçınmalarını hem de araç güvenliğini en üst düzeyde tutmalarını sağlayacak.

Karekod Uygulaması ile Sahte Plakalara Son

Araç güvenliğini artırmayı hedefleyen karekod uygulaması, sahte plaka kullanımını engellemeyi amaçlıyor. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren tescil edilen tüm araçlarda plakalara karekod işlenmesi zorunlu hale getirildi. Bu karekod, plaka üzerindeki il kodu ve harflerin arasında yer alarak araçla ilgili birçok bilgiye daha hızlı erişilmesini sağlıyor. Yetkililer, bu uygulamanın sadece güvenliği değil, aynı zamanda resmi işlemlerdeki hız ve doğruluğu artıracağını belirtiyor.

Karekod İçeriğinde Neler Yer Alacak?

Plakalara eklenecek olan karekod, araç sahiplerinin ve denetleyicilerin işlerini kolaylaştıracak önemli bilgilere erişim sunacak. Karekodda şu bilgiler bulunacak:

Araç seri numarası

Üretim yeri

Üretim tarihi

Plaka tescil bilgileri

Bu bilgiler, güvenlik kontrolleri sırasında veya aracın geçmişine dair bilgilere ihtiyaç duyulduğunda hızlıca taranabilecek. Yetkililer, bu sayede sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarının önemli ölçüde azalacağını vurguluyor.

Araç Sahipleri Uyarıldı: Cezalar Kapıda!

Yeni tescil edilen plakalar için zorunlu hale gelen karekod uygulaması konusunda birçok araç sahibinin henüz bilgilendirilmediği belirtiliyor. Bu durum, eksik düzenlemeler nedeniyle ceza almaya yol açabilir. Yetkililer, plakalarında karekod bulunmayan araç sahiplerine cezai yaptırım uygulanacağını açıkladı. Özellikle trafikte yapılan kontroller sırasında karekodun eksik olması, sürücülerin para cezası ile karşı karşıya kalmasına neden olabilir.

Plakası Zaten Tescilli Olanlar Ne Yapacak?

Uygulama, yalnızca 1 Ocak 2024'ten itibaren tescil edilen plakalar için geçerli olacak. Mevcut plakalar için zorunlu bir değişiklik getirilmiş değil. Ancak, yeni plaka çıkaracak veya değiştirecek araç sahipleri için karekodlu plaka zorunluluğu bulunuyor. Bu sayede sadece yeni tescil edilen araçların değil, ilerleyen zamanlarda plaka değişikliği yapacak olan araçların da bu güvenlik önlemlerinden faydalanması sağlanacak.


1. Karekodlu plaka zorunlu mu?

Evet, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren tescil edilen tüm yeni plakalar için karekod uygulaması zorunlu hale getirildi.

2. Mevcut plakaları değiştirmem gerekiyor mu?

Hayır, şu an mevcut plakaların değiştirilmesi gerekmiyor. Ancak yeni plaka tescil ettirenler veya plakasını yenilemek isteyenler için karekod zorunluluğu bulunuyor.

3. Karekodun işlevi nedir?

Karekod, araçla ilgili önemli bilgilere kolayca ulaşılmasını sağlar. Araç seri numarası, üretim bilgileri ve plaka tescil bilgilerini içerir.

4. Karekod uygulamasına uymayanlar ceza alacak mı?

Evet, karekod zorunluluğuna uymayan sürücüler trafik denetimlerinde ceza ile karşı karşıya kalabilir.

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