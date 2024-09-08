HAVALAR SOĞUYOR : Okulların ilk günü hava nasıl olacak? Ankara, İzmir, İstanbul'da yağmur var mı? MGM 5 günlük hava durumu listesi

3 aylık yaz tatilin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Okulun ilk günü için hazırlıklar devam ederken, veliler ve öğrenciler yarın havanın nasıl olacağını da merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kritik uyarıda bulunarak, 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. İşte Türkiye genelindeki hava durumu…
Türkiye genelinde sağanak yağışlar etkisini arttırmaya devam ediyor. Son olarak sağanak yağış İstanbul'da etkili oldu. Yollar göle dönerken, arabalar yağmur suyuyla dolan caddede ilerlemekte güçlük çekti. Ev ve iş yerlerini su bastı.
OKULUN İLK GÜNÜ HAVANIN NASIL OLACAĞI MERAK KONUSU OLDU
3 aylık yaz tatilinin ardından başlayacak eğitim öğretim yılının ilk günde havanın nasıl olacağı ise merak konusu oldu. Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; İstanbul ve Doğu Karadeniz için şiddetli yağış uyarısında bulunuldu.