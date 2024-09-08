HAVALAR SOĞUYOR : Okulların ilk günü hava nasıl olacak? Ankara, İzmir, İstanbul'da yağmur var mı? MGM 5 günlük hava durumu listesi

1 Türkiye genelinde sağanak yağışlar etkisini arttırmaya devam ediyor. Son olarak sağanak yağış İstanbul'da etkili oldu. Yollar göle dönerken, arabalar yağmur suyuyla dolan caddede ilerlemekte güçlük çekti. Ev ve iş yerlerini su bastı.

2 OKULUN İLK GÜNÜ HAVANIN NASIL OLACAĞI MERAK KONUSU OLDU 3 aylık yaz tatilinin ardından başlayacak eğitim öğretim yılının ilk günde havanın nasıl olacağı ise merak konusu oldu. Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; İstanbul ve Doğu Karadeniz için şiddetli yağış uyarısında bulunuldu.