Dilan ve Engin Polat çiftine CV yağıyor: "Bize de iş verin" | Tahliye sonrası Engin Polat'ın yüz ifadesi dikkat çekti

Öte yandan tahliye olan Dilan Polat'a sosyal medya adresleri üzerinden çok sayıda iş başvurusu yapıldı ve CV gönderildiği de belirtiliyor.

Özellikle Dilan Polat'ın yüzüne bakmayan, çağırmasına rağmen eşini bırakıp farklı tarafa yönelen ve bağıran Engin Polat'ın sinirli tavırları sosyal medyada "Engin, Dilan'a tepkili" şeklinde yorumlandı. Kara para aklama, vergi kaçırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme gibi suçlardan yargılanan Polatlar'a yönelik operasyonun fitilini, Dilan Polat'ın aşırıya kaçan görgüsüz paylaşımlarının ateşlediği konuşuldu.

'BUNLAR BOŞANIR' YORUMU

Dilan Polat, eşi Engin'in tahliyesi sırasında yanındaydı. Ancak Engin Polat'ın eşine yönelik sinirli davranışları sosyal medyada 'boşanırlar' yorumlarına neden oldu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN