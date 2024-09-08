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Dilan ve Engin Polat çiftine CV yağıyor: "Bize de iş verin" | Tahliye sonrası Engin Polat'ın yüz ifadesi dikkat çekti

Sosyal medya fenomeni olduktan sonra 'süper lüks' hayat yaşamaya başlayan ve bunu da yine sosyal medyadan teşhir eden Dilan-Engin Polat çifti tahliye edildi. Türkiye gündeminde geniş çaplı yankı uyandıran olay sonrası Dilan-Engin Polat çiftine iş başvurusu ve CV yağdığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 07:00 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 07:00
Dilan ve Engin Polat çiftine CV yağıyor: Bize de iş verin | Tahliye sonrası Engin Polat’ın yüz ifadesi dikkat çekti

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Sosyal medya fenomeni olduktan sonra 'süper lüks' hayat yaşamaya başlayan ve bunu da yine sosyal medyadan teşhir eden Dilan-Engin Polat çifti, kara para aklamaktan 40 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

Yaklaşık 9 aydır da cezaevinde olan çiftten önce Dilan Polat, önceki gün de eşi Engin Polat tahliye edildi.

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Dilan Polat, tahliye edildikten sonraki davranışları giyim tarzı ve yaptıklarıyla "yine eski Dilan Polat'ım" demeye getirirken tahliye olan Engin Polat'ın karşılamaya gelen eşine sert davrandığı gözlerden kaçmadı.

Öte yandan tahliye olan Dilan Polat'a sosyal medya adresleri üzerinden çok sayıda iş başvurusu yapıldı ve CV gönderildiği de belirtiliyor.

SANKİ SEVİNEMEDİ
Eşinin tahliye haberi sonrası Dilan Polat, sevinçten havalara uçtu. Kutlamayı ise 'Enerjiii' şarkısı ile yaptı. Büyük bir kalabalık ve gazeteci ordusunun karşıladığı Engin Polat'ın beklenenin aksine yüzünün düşük olması dikkatlerden kaçmadı.

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Özellikle Dilan Polat'ın yüzüne bakmayan, çağırmasına rağmen eşini bırakıp farklı tarafa yönelen ve bağıran Engin Polat'ın sinirli tavırları sosyal medyada "Engin, Dilan'a tepkili" şeklinde yorumlandı. Kara para aklama, vergi kaçırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme gibi suçlardan yargılanan Polatlar'a yönelik operasyonun fitilini, Dilan Polat'ın aşırıya kaçan görgüsüz paylaşımlarının ateşlediği konuşuldu.

Engin Polat'ın beklenenin aksine yüzünün asık olması dikkatlerden kaçmadı.

"Engin Dilan'ı boşayacak"

'BUNLAR BOŞANIR' YORUMU
Dilan Polat, eşi Engin'in tahliyesi sırasında yanındaydı. Ancak Engin Polat'ın eşine yönelik sinirli davranışları sosyal medyada 'boşanırlar' yorumlarına neden oldu.

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