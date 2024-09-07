İstanbul Pendik’te gece yarısı silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Olay 00.00 sıralarında Harmandere Mahallesi Emir Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde iki grup karşı karşıya gelerek tartışmaya başladı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. İki grup birbirine silahlarla ateş açtığı kavga sonucu ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.