NARİN’İN OTOPSİ SONUCU! Cinayeti amca Salim Güran mı işledi? İlk itiraf geldi: ’Çuval içinde bana verdi...’

Eren, Cumhuriyet başsavcıları, başsavcı vekilleri ve soruşturmayı yürüten savcılarla ilk günden beri iletişim halinde olduklarını ifade ederek, Diyarbakır Barosu olarak soruşturma sürecinin tamamında gizlilik ilkeleri doğrultusunda dosyayı takip ettiklerini belirtti.



Yaklaşık 8 saattir süren bir otopsi işlemi olduğunu dile getiren Eren, şunları kaydetti: "Saat 12.20'de başladı ve halen devam ediyor. (Narin Güran'ın kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde ölü bulunması) Narin'in çantası, terlikleri de torbadaydı. Bütün bunlar delil ve hepsi tek tek inceleniyor. Torbadaki en küçük çakıl, toprak ne derseniz tüm numuneler büyük bir titizlikle alındı. Bu nedenle ön delil toplama işlemi yaklaşık 3 saat sürdü. Şu anda da otopsi işlemleri bitmek üzere. 19 gün sonra Narin'in bedenine ulaşıldı. Şu an için ön rapor bir şekilde hazırlanacak ama patolojik ve biyolojik incelemeler, araştırmalar gelmediği sürece şu an için bir şey söylemek çok zor. İçeride yaklaşık 13-14 uzman 8 saattir çalışıyor. Ben de her dakikasında otopsiye dahil oldum. Bir şekilde bu raporların sonucunu beklememiz lazım. Narin'in bedeninde aradan geçen 19 günden kaynaklı deforme olduğundan ölüm sebebini tespit biyolojik ve patolojik araştırmaların sonucuna bağlı."

Yetkili makamların ön rapora ilişkin açıklamalarını beklediklerini anlatan Eren, şimdiden nasıl öldürüldüğü konusunda net bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirtti. Eren, "Narin bir şekilde katledildi ve failler de dışarıda olabilir. Bu anlamda bilgi konusundaki bu hassasiyet de kamuoyu tarafından dikkate alınmalı." ifadelerini kullandı. Gazetecilerin, "21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların buradaki delillerle bir alakası var mı?" sorusu üzerine Eren, şunları söyledi: "Gözaltılar otopsi işlemlerine bağlı elde edilen bir delille alınan karar değil. Zaten birçoğu şüpheli ya da beyan sahibi olarak daha önce alınmıştı. Şu an ortada Narin'in bedeni üzerinden somutlaşmış ve herhangi biri hakkında gözaltı kararı verilecek bir delil ve tespit yok. Raporların dönüşü beklenecek." "Çuvalda Narin'in kıyafetlerinin olduğunu söylediniz. Başka neler vardı?" sorusunu ise Eren şöyle yanıtladı: "Narin'in çantası var, Elif-Ba'sı ve terliği var. Bunların hepsi torbanın içerisinde." Eren, bir gazetecinin "Terliğinin ikisi de torbada mıydı?" sorusu üzerine "Evet." dedi.





OTOPSİ İŞLEMLERİ SONA ERDİ



Yürütülen arama çalışmaları sonucu Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemi tamamlandı.



Otopside ortaya çıkan ilk bulguları Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber'de açıkladı. Nazif Karaman, "Narin'in sol ayağında diz kapağından itibaren bir kopma meydana gelmiş. Gözle görülür bir şekilde kesici ve delici aletle yaralama tespiti yapılamamış. Ölüm zamanı ile ilgili net bir saptama yapılamamış. Narin'in kesin ölüm nedeni yapılacak patolojik ve moleküler incelemelerin ardından belli olacak.

Bu incelemeler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak. Diyarbakır Adli Tıp'ın imkanları yeterli olmadı. Cesetten alınacak numuneler İstanbul'a intikal ettirilecek. Ölüm sebebi ve ölüm zamanı cesetten alınacak parçaların incelenmesi neticesinde açıklanacak." ifadelerini kullandı.



AMCASI TUTUKLANMIŞTI



Jandarmadaki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edilen amca Salim Güran, 2 Ağustos günü çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.