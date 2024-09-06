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Polatgiller hakim karşısına çıktı! Engin Polat tahliye edilmeyince Dilan Polat, sinir krizi geçirdi

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, “Kara Para”dan yargılandıkları davaya, beyazlar içinde geldi. Engin Polat’ın tahliye istemi kabul edilmeyince Dilan Polat, sinir krizi geçirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 06 Eylül 2024
Polatgiller hakim karşısına çıktı! Engin Polat tahliye edilmeyince Dilan Polat, sinir krizi geçirdi

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İstanbul'da kara para akladıkları gerekçesiyle 40 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Tutuksuz sanıklar Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, duruşmaya beyazlar içinde geldi. Sanıklardan 'Mıstık' lakaplı Mustafa Özalp, "Bankadan çektiğim bir meblağ yüzünden alındım. Derkan Başer'i tanımıyorum. Polatlar bizim sadece müşterimizden biridir" dedi. Tutuklu sanık Engin Polat ise tahliyesini istedi. Bu sırada Dilan Polat, duruşma salonunda kriz geçirdi. Dışarı çıkıp bir süre ağladıktan sonra tekrar içeriye girdi. Duruşma bugüne ertelendi.

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