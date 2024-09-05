Kocaeli’de korkutan motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen motosiklette bulunan iki kişiden D.t. hayatını kaybederken, Ş.V. yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET DEVRİLDİ

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit geçişindeki T3 tüneli çıkışında meydana geldi. İstanbul yönüne seyreden, sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Motosiklette bulunan D.T. ve Ş.V. yola savrularak yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan D.T., yakındaki bir özel hastaneye, Ş.V. ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. D.T. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayrıca, motosiklet üzerinde plaka bulunmadığı, plakalık kısmına "34 MBM 142" yazılı bir kağıdın yapıştırıldığı tespit edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.