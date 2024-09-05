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Polatgiller davasında 2. gün | Kombinini paylaştı! Şarkılı gönderme yaptı

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ve eşi Engin Polat başta olmak üzere 28 sanığın yargılandığı davada 2. güne girildi. Kritik duruşma öncesinde Dilan Polat Instagram'da kurduğu ve 300 bin kişinin takip ettiği kanalında takipçilerinden Fetih Suresi'ni okumasını istedi. Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu ise beyaz bir takım giydiği kombinini göstererek, "Dualarınızı eksik etmeyin" şeklinde bir paylaşım yaptı.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 09:34 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 10:07
Polatgiller davasında 2. gün | Kombinini paylaştı! Şarkılı gönderme yaptı

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"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma öncesinde Sıla Doğu ve Dilan Polat. Duruşma öncesinde Sıla Doğu ve Dilan Polat.

Tutuklu bulunan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün duruşma salonunda hazır edildi.

Dilan Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu tutuksuz diğer sanıklar da duruşmaya katıldı.

İlk kez hakim karşısına çıkan Engin Polat, "Kara para aklama suçlamasıyla karşınızdayım. Kıbrıs'a yasadışı yollarla gittiğim iddia edilmektedir. Eşim ve baldızım ile kısa tatil amaçlı gittik. Derkan Başer ve Veysel Şahin'i tanımıyorum" dedi.

ÖNCÜ FİRMAYIZ
Polat, "Türkiye'de güzellik sektöründe öncü firmayız. Hiçbir paravan şirketimiz yoktur. 10 aydır yalan ve iftiradan dolayı ailemden ayrıyım. İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu" diye savunma yaptı. Dilan Polat ise ortaokul mezunu olduğunu söyleyerek işsiz ve gelirinin olmadığını vurguladı.

Polatgiller davasında 2. gün! Kombinini paylaştıı, şarkılı gönderme yaptıPolatgiller davasında 2. gün! Kombinini paylaştıı, şarkılı gönderme yaptı
Polatgiller davasında 2. gün!

"BÖLGESEL İNCELME FOTOĞRAFLARIM VARDI"
Dilan Polat, "Ben şirketlerin reklam yüzüyüm. Vergi ve yönetimle ilgim yok. Eşime de güveniyorum. Kara para, bahis gibi bağlantısı olmadığına eminim" dedi.

Dilan Polat'a, "Whatsapp grubu üzerinden 'mesajları silin' şeklindeki yazışmaları da soruldu.

Polat bu soruya, "Bölgesel incelme fotoğraflarım oluyor. Tanınan bir insan olduğum için bunların silinmesini istemiştim" şeklinde yanıt verdi.

DUA İSTEĞİNİ YİNELEDİ

Dilan Polat sosyal medyadan dua istedi.Dilan Polat sosyal medyadan dua istedi.

Öte yandan Dilan Polat, dün duruşma öncesinde Instagram hesabında kurduğu 'Enerciiii' kanalındaki 300 bine yakın takipçisinden bir istekte bulunmuştu. Polat, takipçilerinden birer Fetih Suresi okumasını istemişti.

Polat, bugün o istediğini yineleyerek, "Günaydın, Birer Fetih okur musunuz? Bugün ve yarın" şeklinde bir paylaşım daha yaptı.

Sıla Doğu'nun paylaşımı.Sıla Doğu'nun paylaşımı.


Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu ise duruşma öncesinde ayna önünde kombinini gösterdiği bir paylaşım yaptı. Doğu, "Eylül'de Gel" isimli şarkıyı eklediği hikayesine "Dualarınızı esirgemeyin" notunu eklemeyi de ihmal etmedi.

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