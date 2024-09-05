Polatgiller davasında 2. gün | Kombinini paylaştı! Şarkılı gönderme yaptı

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat 'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma öncesinde Sıla Doğu ve Dilan Polat.

Tutuklu bulunan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün duruşma salonunda hazır edildi.

Dilan Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu tutuksuz diğer sanıklar da duruşmaya katıldı.

İlk kez hakim karşısına çıkan Engin Polat, "Kara para aklama suçlamasıyla karşınızdayım. Kıbrıs'a yasadışı yollarla gittiğim iddia edilmektedir. Eşim ve baldızım ile kısa tatil amaçlı gittik. Derkan Başer ve Veysel Şahin'i tanımıyorum" dedi.

ÖNCÜ FİRMAYIZ

Polat, "Türkiye'de güzellik sektöründe öncü firmayız. Hiçbir paravan şirketimiz yoktur. 10 aydır yalan ve iftiradan dolayı ailemden ayrıyım. İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu" diye savunma yaptı. Dilan Polat ise ortaokul mezunu olduğunu söyleyerek işsiz ve gelirinin olmadığını vurguladı.