Farklı numarayı bul optik illüzyon rekorunu egale et

Bu test görsel algınızı ve dikkat yeteneğinizi sınarken IQ seviyeniz hakkında da ipuçları veriyor. Görselde farklı numarayı ne kadar hızlı bulduğunuz bilişsel becerilerinizi ortaya çıkaracak.
Bu test görsel algınızı ve dikkat yeteneğinizi sınarken IQ seviyeniz hakkında da ipuçları veriyor. Görselde farklı numarayı ne kadar hızlı bulduğunuz bilişsel becerilerinizi ortaya çıkaracak.
FARKLI NUMARAYI BULABİLİR MİSİN?
Karşınızda bir sayfa dolusu '38' sayısı bulunuyor. Ancak bu sayılar arasında tek bir '33' sayısı gizlenmiş durumda. Göreviniz bu gizli sayıyı 7 saniye içinde bulmak. İlk bakışta basit gibi görünen bu görev aslında oldukça zorlayıcı. Çünkü optik illüzyonlar beyninizin görsel bilgileri işleme biçimini zorlar.
Eğer 7 saniye içinde doğru yanıta ulaşamadıysanız bu durum zeka seviyenizin düşük olduğu anlamına gelmez. Görsel illüzyonlar, bazen gözlerimizin ve beynimizin bizi yanıltmasına neden olabilir. İşte bu nedenle bu tür testlerde pratik yapmak, algı yeteneklerinizi geliştirebilir.
İŞTE FARKLI SAYININ YERİ
Doğru yanıt, sayfada genellikle dikkat çekmeyen bir köşede yer alır. Eğer hala bulamadıysanız sayıların arasında daha dikkatli bir şekilde geçiş yapmayı deneyin. Bazen aradığınız sayı beklediğinizden daha yakın olabilir.