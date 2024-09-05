Farklı numarayı bul optik illüzyon rekorunu egale et

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Bu test görsel algınızı ve dikkat yeteneğinizi sınarken IQ seviyeniz hakkında da ipuçları veriyor. Görselde farklı numarayı ne kadar hızlı bulduğunuz bilişsel becerilerinizi ortaya çıkaracak.

FARKLI NUMARAYI BULABİLİR MİSİN? Karşınızda bir sayfa dolusu '38' sayısı bulunuyor. Ancak bu sayılar arasında tek bir '33' sayısı gizlenmiş durumda. Göreviniz bu gizli sayıyı 7 saniye içinde bulmak. İlk bakışta basit gibi görünen bu görev aslında oldukça zorlayıcı. Çünkü optik illüzyonlar beyninizin görsel bilgileri işleme biçimini zorlar.