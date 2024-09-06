Narin Güran’dan haber alınamıyor! 81 ilde ve sınır kapılarında arama kararı

Diyarbakır Bağlar İlçesi'nde, 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. Ankara'dan gelen özel ekip ve İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri'nin ortak çalışma yürütürken İl Emniyet Müdürlüğü de, kentteki ve çevre illerde yer alan tüm hastanelerde çalışma yaptı.

Polis, Narin'in olası başka biri adına hastaneye yatırılmış olabileceği ihtimali üzerine devlet, üniversite ve özel hastaneleri didik didik kontrol etti, ancak küçük kıza ait bir emareye yine rastlanmadı. Bu arada, Narin Güran'ın kaçırılma ihtimaline karşı da, 81 il valiliği ile sınır kapılarına da bilgi verdiği ortaya çıktı. Narin, dün de eve yakın 2 kilometre uzaklıktaki su kanalında yer altı cihazıyla arandı. Ancak hiç bir ize rastlanmadı.