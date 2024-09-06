PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Narin Güran'dan haber alınamıyor! 81 ilde ve sınır kapılarında arama kararı

Kayıp Narin’i arama çalışmaları, hem yer üstünde, hem de yer altında devam ediyor. Mezarlıklardan sonra, kanallar da da iz aranıyor. Hastaneleri de kontrol eden ekipler, sınır kapılarında da alarm verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 06 Eylül 2024
Narin Güran’dan haber alınamıyor! 81 ilde ve sınır kapılarında arama kararı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Diyarbakır Bağlar İlçesi'nde, 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. Ankara'dan gelen özel ekip ve İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri'nin ortak çalışma yürütürken İl Emniyet Müdürlüğü de, kentteki ve çevre illerde yer alan tüm hastanelerde çalışma yaptı.

Polis, Narin'in olası başka biri adına hastaneye yatırılmış olabileceği ihtimali üzerine devlet, üniversite ve özel hastaneleri didik didik kontrol etti, ancak küçük kıza ait bir emareye yine rastlanmadı. Bu arada, Narin Güran'ın kaçırılma ihtimaline karşı da, 81 il valiliği ile sınır kapılarına da bilgi verdiği ortaya çıktı. Narin, dün de eve yakın 2 kilometre uzaklıktaki su kanalında yer altı cihazıyla arandı. Ancak hiç bir ize rastlanmadı.

Diyarbakırda kaybolan Narin Güranın arkadaşlarından duygulandıran sözler: Burası onun yeriDiyarbakırda kaybolan Narin Güranın arkadaşlarından duygulandıran sözler: Burası onun yeri
Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın arkadaşlarından duygulandıran sözler: Burası onun yeri

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP Tüzük Kurultayı’na gidiyor! Ekremciler huzursuz Kılıçdaroğlu hançerlerini hatırladı
MİT ve jandarmadan milyar dolarlık operasyon! Elebaşı İstanbul’da yakalandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan OVP açıklaması | OVP nedir? OVP kararları neler?
Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik’ten yeni açıklamalar! Nuri Alço annemin gerçek dostu değil
İpucu OVP’den! Memurlar ve emekliler Ocak’ta ne kadar zam alabilecek? En az 42 bin 855 TL
Yunan basınında Mısır-Türkiye anlaşmaları rahatsızlığı | Arap basını tarihi diyerek duyurdu
Emekliye yeni maaş OVP’den ipucu geldi! Ocak’ta kim, ne alacak? SSK ve Bağ-Kur’luların artışı ne kadar olacak?
NETFLIX’in skandal dizisi Famagusta’ya karşı 50’nci Yıl Belgeseli!
Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın arkadaşlarından duygulandıran sözler: Burası onun yeri
İzmir Körfezi’ndeki balık ölümleri: Kirlilik sınırdan 50 kat daha fazla | Bakan Kurum tarih verdi: Acil eylem planı yükleniyor
ABD ile soykırımcı Netanyahu arasında Gazze’de ateşkes polemiği! Hamisini yalanladı: Yakın değiliz
İzmir’deki elektrik faciasında 42 sanık hakim karşısına çıktı! Akılalmaz savunma
Vaniköy’deki kaçak yapıya göz yuman Ekrem İmamoğlu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı hedef aldı! Bakanlıktan yanıt gecikmedi
Orta Vadeli Program açıklandı: Ekonominin 3 yıllık yol haritası | OVP’de enflasyon hedefleri değişti: Ne zaman tek hane olacak?
HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! İstanbul’a yağış geliyor
SON DAKİKA