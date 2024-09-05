Gençlere evlilik kredisi müjdesi! O illerde saha çalışması başlıyor! 3 il mercek altında



"NEDENİ TEK ÇOCUĞUN EĞİTİMİNE YATIRIM YAPMAK OLABİLİR"

Sabah'tan Rana Büyüktaş'ın haberine göre; Karabük Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sinan Yılmaz ise, ebeveynlerin genellikle tek çocuk yaparak onun eğitimine yatırım yapmaya öncelik verdiğini belirterek, "Karabük, Bartın ve Zonguldak Türkiye'de sanayileşmenin kurulduğu ilk şehirler arasında yer alıyor.

Bu nedenle bölge insanı, çocuklarının eğitimine yatırımı çok önemsiyor. 3 çocuk yapmak yerine tek çocuk yapıp eğitimine yatırım yapmayı tercih ediyor. Bu durum Karabük'ün üniversiteye yerleştirmede ilk 3 üniversite arasında olmasını da açıklıyor" diye konuştu.