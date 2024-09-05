SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Gençlere evlilik kredisi müjdesi! O illerde saha çalışması başlıyor! 3 il mercek altında

Doğum oranları düşük olduğu için gençlere evlilik kredisi imkânı sunulan Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, saha çalışmasına başlayacak. Yapılan çalışma ile düşük doğum oranının sebepleri araştırılacak. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 09:09 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 09:09
Gençlere evlilik kredisi müjdesi! O illerde saha çalışması başlıyor! 3 il mercek altında

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 yılına ait verilere göre doğum oranı en düşük olan iller Bartın, Karabük ve Zonguldak olarak belirlendi.

Bu verinin ortaya çıkmasının ardından evliliği ve çocuk yapmayı teşvik için deprem bölgesinde uygulanan evlilik kredisi kapsamına bu 3 il de eklendi.



Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sinan Yılmaz ve Karabük Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Yasemin Bozkurt Özyalçın bölgedeki düşük doğum oranlarını değerlendirdi.


"SANAYİ ŞEHRİ"
Karabük Milletvekili Cem Şahin, "Karabük bir sanayi şehri. Demir-çelik sanayinde çalışan nüfusumuz çok. Karabük'te taşradaki nüfus yoğunluğu farklı sebeplerle azaldığı için doğum oranları düşmüş olabilir. Çünkü taşrada çiftçilik yaparken çocuk sayısının çokluğu bir avantaj olarak görülüyor. Karabük'te köy nüfusumuz azaldı. Bunun doğum oranlarında yaşanan düşüşün başlıca sebeplerinden biri olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


"NEDENİ TEK ÇOCUĞUN EĞİTİMİNE YATIRIM YAPMAK OLABİLİR"
Sabah'tan Rana Büyüktaş'ın haberine göre; Karabük Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sinan Yılmaz ise, ebeveynlerin genellikle tek çocuk yaparak onun eğitimine yatırım yapmaya öncelik verdiğini belirterek, "Karabük, Bartın ve Zonguldak Türkiye'de sanayileşmenin kurulduğu ilk şehirler arasında yer alıyor.
Bu nedenle bölge insanı, çocuklarının eğitimine yatırımı çok önemsiyor. 3 çocuk yapmak yerine tek çocuk yapıp eğitimine yatırım yapmayı tercih ediyor. Bu durum Karabük'ün üniversiteye yerleştirmede ilk 3 üniversite arasında olmasını da açıklıyor" diye konuştu.


ÇOCUK SAYISI 2'Yİ GEÇMEZ
Karabük Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Bozkurt Özyalçın da, "Karabük'te geçmiş yıllardan bu yana çocuk yapma sayısı çoğunlukla 2'yi geçmez. Karabük insanı kültürel olarak böyle bir bakış açısına sahip. Sektörün ağırlıklı olarak tek bir sanayiye bağlı olması ve istihdam sorunu da bunu etki etkiliyor" dedi.

Gençlere evlilik kredisi müjdesi! O iller yaşayanlar dikkat! İşte şartlarGençlere evlilik kredisi müjdesi! O iller yaşayanlar dikkat! İşte şartlar
Gençlere evlilik kredisi müjdesi! O iller yaşayanlar dikkat! İşte şartlar

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Orta Vadeli Program bugün açıklanacak! OVP’de 3 temel güncelleme | OVP nedir?
Narin Güran’ın arkadaşının ifadesi olayın seyrini değiştirdi! Sır 12 dakikada ne oldu?
Vaniköy’deki kaçak villa yıkılıyor: 7 parça yapının 5’i iskansız
Turizmde konsept değişiyor! Her şey dahil yerine her şeyiyle Türkiye
Victor Osimhen resmen Galatasaray’da! Başrol Mertens değil Onyekuru | Cimbom açıkladı: İşte yıldız forvetin maliyeti
Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olaylar zinciri! 1 aile 2 skandal
İstifa eden tazminat alabilir mi? 2008’den itibaren sigortalı olanlar…
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sert tepki: Kimse yargıya parmak sallayamaz
Fenerbahçe’ye Cengiz Ünder için sürpriz takas teklifi!
Türkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma imzalandı! Başkan Erdoğan açıkladı: Hedef 5 yılda 15 milyar dolar
Başkan Erdoğan ve Sisi’den basın toplantısında önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan kabul etmişti Rusya duyurdu: Türkiye BRICS’e katılıyor
Hamas İsrail saldırısında ölen esirlerin görüntüsünü yayımladı: Bu durumun tek sorumlusu Netanyahu
Galatasaray’da orta sahaya Brezilyalı yıldız! Son maç tepki çekmişti
Mısır lideri Sisi’nin Türkiye ziyareti dünya basınında: Dönüm noktası Hürjet
SON DAKİKA