Kafa kafaya çarpıştılar! Kamyonet ikiye ayrıldı: 3 ölü, 2 yaralı

Erzurum'da kamyonla çarpışıp ikiye ayrılan kamyonetteki 3 kişi öldü, yaralanan sürücüler ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, Erzurum-İspir kara yolu Üçköse Mahallesi mevkinde meydana geldi.

M.K.A yönetimindeki 53 EF 483 plaklalı kamyonet ile İ.K. yönetimindeki hafriyat kamyonu çarpıştı.

Kazada ikiye bölünen kamyonetteki A.İ.A, B.S. ve M.B. hayatını kaybetti, sürücüler ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı, M.K.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Cenazeler hastane morguna kaldırılırken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.