Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın arkadaşlarından duygulandıran sözler: Burası onun yeri

Hem arama çalışmaları hem soruşturma sürerken, bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Güran'ın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edilen Salim Güran, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

Çalışmaların 15'inci gününde mahalle mezarlığında, özellikle yakın zamanda defnedilenlerin mezarları olmak üzere soruşturma savcısı eşliğinde jandarma tarafından yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapıldı.

Ekipler, hem Narin'in ailesindeki yetişkinler ve çocuklar ile hem de mahalledekilerle görüşmeler yaptı. Narin'in pazartesi günü okula başlayacak arkadaşlarının bu durumdan en az etkilenmesi için ekipleri ayrı bir çalışma başlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Zeynep Akardeniz, olayın ilk anından beri mahallede çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Hem yetişkinler hem çocuklar olumsuz olarak etkilendi. Psikososyal destek ekibimiz, ilk andan beri burada. Ekibimiz burada hem bireysel görüşmeler hem grup çalışmaları yapıyor. Çalışmalarımızı okulda yürütmekteyiz. Çocukların kendilerini güvende hissetmeleri, geleceğe yönelik umutlarına yönelik, bireysel çalışmalar, grup çalışmaları yapmaktayız. Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde burada okulda çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. Köyde bulunan çocuklar, arkadaşlarının yokluğundan etkilenmiş durumdalar. Özlüyorlar. Görmek istediklerini söylüyorlar. Haftaya okullar başladığında, onu göremediklerinde bunu daha yoğun olarak hissedecekler. Biz psikolog arkadaşlarımızın burada çocuklarla yaptıkları grup çalışmalarında özellikle çocukların kendilerini güvende hissetmelerine yönelik çalışmaları daha etkin yapmaya çalışıyoruz. Okul başladığında bu çalışmaları yürüteceğiz. Çocukların en az hasarla bu durumu atlatmaları ve kendilerini güvende hissetmeleri için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz."