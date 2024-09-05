Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın arkadaşlarından duygulandıran sözler: Burası onun yeri

Türkiye tam 16 gündür Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arıyor.
Türkiye tam 16 gündür Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arıyor.
Narin'in kaybıyla ilgili devlet seferber olurken Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.
Soruşturma devam ederken Narin'in kaybıyla alakalı ağabeyi kolundaki diş izleri nedeniyle gözaltına alındı ancak DNA eşleşmeyince serbest bırakıldı.
NARİN'İN AMCASI TUTUKLANDI
Hem arama çalışmaları hem soruşturma sürerken, bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Güran'ın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edilen Salim Güran, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.
MEZARLIKTA ARAMA YAPILDI
Çalışmaların 15'inci gününde mahalle mezarlığında, özellikle yakın zamanda defnedilenlerin mezarları olmak üzere soruşturma savcısı eşliğinde jandarma tarafından yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapıldı.
NARİN'İN OKULA BAŞLAYACAK ARKADAŞLARI İÇİN PSİKOSYAL DESTEK
Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri, Narin'in kaybolduğu günden itibaren mahalleye gelerek çalışma başlattı.
Ekipler, hem Narin'in ailesindeki yetişkinler ve çocuklar ile hem de mahalledekilerle görüşmeler yaptı. Narin'in pazartesi günü okula başlayacak arkadaşlarının bu durumdan en az etkilenmesi için ekipleri ayrı bir çalışma başlattı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Zeynep Akardeniz, olayın ilk anından beri mahallede çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları söyledi:
"Hem yetişkinler hem çocuklar olumsuz olarak etkilendi. Psikososyal destek ekibimiz, ilk andan beri burada. Ekibimiz burada hem bireysel görüşmeler hem grup çalışmaları yapıyor. Çalışmalarımızı okulda yürütmekteyiz. Çocukların kendilerini güvende hissetmeleri, geleceğe yönelik umutlarına yönelik, bireysel çalışmalar, grup çalışmaları yapmaktayız. Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde burada okulda çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. Köyde bulunan çocuklar, arkadaşlarının yokluğundan etkilenmiş durumdalar. Özlüyorlar. Görmek istediklerini söylüyorlar. Haftaya okullar başladığında, onu göremediklerinde bunu daha yoğun olarak hissedecekler. Biz psikolog arkadaşlarımızın burada çocuklarla yaptıkları grup çalışmalarında özellikle çocukların kendilerini güvende hissetmelerine yönelik çalışmaları daha etkin yapmaya çalışıyoruz. Okul başladığında bu çalışmaları yürüteceğiz. Çocukların en az hasarla bu durumu atlatmaları ve kendilerini güvende hissetmeleri için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz."
ARKADAŞLARINDAN DUYGULANDIRAN SÖZLER: BURASI NARİN'İN YERİ
"Çocuklar, Narin'in yokluğunu hissediyorlar" diyen Akardeniz, "Atölye çalışmalarında 'burası Narin'in yeri, o gelince o burada olsun' dedikleri oluyor. Çocuklar arkadaşlarını özlüyorlar, istiyorlar. Bizde bu süreçte mümkün oldukça çocuklara psikolojik olarak destek sunmaya ve onların bu süreci daha kolay atlatmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çocukların kaygıları var. Kendilerini güvende hissetme ile ilgili sorunlar var. Bizde yaptığımız çalışmalarda bu kaygıları en aza indirmeye yönelik" ifadelerini kullandı.