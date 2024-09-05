Rize’de şiddetli sağanak: Sel ve heyelanlara yol açtı

Rize'de etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, bazı bölgelerde heyelanlara neden oldu.

Merkeze bağlı Zincirliköprü Köyü'nde meydana gelen heyelan sonrası ekipler hızlı bir şekilde müdahale etti.

Kırklartepe köyü ve şehir merkezinde derenin taşması sonucu su baskınları yaşandı. İş yerleri ve çay alım yerlerini su bastı, çay satmaya gelen vatandaşlar mahsur kaldı. Ekipler tıkanan menfezleri açmak için çalışmalar başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Rize'nin kıyı kesimleri için yağış uyarısı yaparken, AFAD vatandaşları sel, heyelan ve su baskınlarına karşı uyardı.