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Müge Anlı'da günlerce konuşulmuştu! Tandır cinayetinde bakanlık harekete geçti! Ağabeyi Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ü tandıra gömen Yusuf Turhan'a bir dava daha

Müge Anlı ve Tatlı Sert programında günlerce konuşulan tandır cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Kayseri’de kayıp olarak aranan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk’ün öldürüp evlerinin bahçesindeki tandırda yakan Yusuf Turhan hakkında yıllar önce 19 yaşındaki kız kardeşi Havva Turhan’ı da öldürdüğü gerekçesiyle yeni bir dava açıldı. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık avukatları davaya müdahil olmak için talepte bulundu.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 11:49 Güncelleme 04 Eylül 2024, 12:01
Müge Anlı’da günlerce konuşulmuştu! Tandır cinayetinde bakanlık harekete geçti! Ağabeyi Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk’ü tandıra gömen Yusuf Turhan’a bir dava daha

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde yaşayan ve boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs 2021 tarihinde kayboldu. Çocuklarının Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurması üzerine kamuoyunda takip edilen olayda kardeş Yusuf Turhan'ın ağabeyi Mehmet Turhan ve yengesi Firdevs Öztürk'ü boğarak öldürüp tandıra gömdüğü ortaya çıkmıştı.

CİNAYETİ SOĞUKKANLILIKLA ANLATMIŞTI
Yusuf Turhan, çıkarıldığı mahkemede işlediği cinayeti soğukkanlılıkla anlatmıştı.

Sağdaki: Katil zanlısı Yusuf TurhanSağdaki: Katil zanlısı Yusuf Turhan

Turhan şunları söylemişti:

"Ağabeyim açık cezaevine çıktıktan sonra bana musallat oldu. Bana amcamın oğlu ile mektup gönderdi, 'Paramı versin yoksa öldürürüm' diye. Ağabeyim benim başıma belaydı, o yüzden uzak duruyordum. Olaydan bir gün önce köye ağabeyimin yanına gittim. 'Bağımı ver. 17 yıl hapis yattım, sizi de öldürür, bir 17 yıl daha yatarım' dedi. Ağabeyim beni her zaman tehdit ediyordu. Oğlumun sünneti oldu. Gelen altınlarla bir ev aldım. Bu evi ağabeyim benden istedi. Olay günü oğlum, eşim ve ben ağabeyimlere gittik. Ağabeyimle oturma odasına gittik. Sonra eşim düğün alışverişi için kızlarımın yanına gitti. Sonra odada ağabeyimle baş başa kaldık. Ağabeyimin elinde ip vardı. Boğazıma dolamaya çalıştı. Boynumu eğdim ve elinden ipi aldım. Daha sonra ben onun boğazını bir dakika kadar iple sıktım. Sonra ip koptu, ağabeyim yere düştü. Ne yaptığımı bilmiyordum, kendimi kaybetmiştim. Odadan çıktıktan sonra yengem bana bir şeylerle vuruyordu. Daha sonra kopan ip parçasıyla yengemi de boğdum.

Oğlum Bedirhan bana 'Baba ne yaptın?' diye bağırıyordu. Sonra Bedirhan ile evden çıktık, Kayseri içerisinde arabayla dolaştık. Sonra Bedirhan bana 'Karakola git, her şeyi anlat' dedi. Bir süre düşündükten sonra 'Oğlum Bedirhan, karakola gidip her şeyi anlatırsam ağabeyimin çocukları sana hasım olur' dedim. Aklımdan bunları çuvala koyup bir yere koymak geçti. Cami Kebir'e gidip torba aldım. Sonra ağabeyimle yengemi torbaya koyup, torbaları da arabaya yerleştirdik. Cesetlerden kurtulmaya çalıştım. Hiçbir yer bulamadım, köye götürdüm. El arabasıyla tandıra götürdüm. Daha sonra da iki cesedin üzerini betonla örttüm"

BU KEZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRMEKTEN DAVA AÇILDI
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında en son 1990 yılında görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Havva Turhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle ağabey Yusuf Turhan hakkında 'Yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Turhan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

TANDIRA GÖMDÜĞÜ AĞABEYİNİN MEKTUBU İDDİANAMEDE
İddianamede Yusuf Turhan'ın yengesi ile birlikte öldürüp, cesedini tandıra gömdüğü ağabeyi Mehmet Turhan'ın yazdığı mektuba da yer verildi. Mehmet Turhan'ın kardeşi için 16 yıl cezaevinde yattığını söylediği mektupta, "Kardeşim dışarıda dursun, cezaevinde dayanamaz dedim. 16 yıl ne arandım ne de biri beni sordu. Ceza değil mi? Bitti, çıktım ama en büyük ihaneti sen yaptın. Beni evden çıkardın. Çoluğumu, çocuğumu kapının dışına koymuşsun. Kahpelik üstüne kahpelik yapmışsın. Şimdi sıra bende. Aile içi şiddet ve öldürme zaman aşımı 30 yıl olduğunu savcılıktan öğrendim. Hemen şikayet edeceğim. Ama, önce diğerleri ile yüzleş. Sonra Havva'nın dosyası açılacak. Bunlar bittikten sonra Nejla ve sana sıra gelecek. Ölümlerden ölüm beğendireceğim. Şimdi, sen ve Nejla, 'Bütün malım mülkün senin olsun bizi affet' deseniz de o günler geçti. Sana bir fırsat daha veriyorum. Ya beni öldür ya da öldürt. 1 hafta zamanın var. Kahpelik yaptığın adamlarla yüzleştikten sonra Havva'nın dosyası açılsın seni öldüreceğim. Bunu, şerefim ve namusum için herkese ibret olsun diye yapacağım" ifadeleri yer aldı.

Tandıra gömülen Firdevs ÖztürkTandıra gömülen Firdevs Öztürk

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
İddianamede ifadesine yer verilen Yusuf Turhan ise "Havva, 1990 yılında eşi ile tartışmış. Ağabeyim, annem ve ben Adana'ya gidip, Havva'yı Kayseri'ye getirdik. Ardından da ağabeyimin evine yerleştirdik. Bir daha da görmedim. Ağabeyime Havva'nın nerede olduğunu sordum. 'Denize attım' dedi. Sonra da bana; 'Sen benim suç ortağımsın. Sana iftira atarım' dedi. Ben öldürmedim. Benden intikam almak için M.K. böyle bir şey söylemiş" dedi.

Tandıra gömülen Mehmet TurhanTandıra gömülen Mehmet Turhan

İddianamede, ifadesine başvurulan ölen Havva Turhan'ın eşi A.Y. ise eşini 30 yıldır görmediğini 2006 yılında görülen boşanma davasına da gelmediğini söyledi.

Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün gömüldüğü tandırMehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün gömüldüğü tandır

HANGİ TARİHTE ÖLDÜĞÜ VE CESEDİ TESPİT EDİLEMEDİ
İddianamede ayrıca, maktul Havva Turhan hakkında birden çok kez araştırma yapıldığı, bugüne kadar herhangi bir hastane, telefon hattı, konaklama, eczane, yurt dışına giriş-çıkış kaydına rastlanmadığına, bu durumun da hayatın olağan akışına aykırı olduğuna vurgu yapıldı. Yusuf Turhan'ın öldürdüğü bir başka kardeşi Mehmet Turhan'ın bıraktığı mektuba da vurgu yapılan iddianamede; Mehmet Turhan ve Yusuf Turhan arasında telefon görüşmelerinin olduğu ve kardeşleri Havva'yı öldürdüklerine dair ses kaydı olduğuna dikkat çekildi. Havva Turhan'ın hangi tarihte öldüğü, cesedinin nerede olduğunun bilinemediği ancak Yusuf Turhan hakkında mevcut delil durumu kapsamında yeterli şüphenin oluştuğu ve hakkında dava açıldığı belirtildi.

BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLDU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil olmak için mahkemeye başvurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili kanunlar uyarınca kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik davalara katılabileceği belirtilen dilekçede, "Kadına, çocuklara yönelik ve aile içi şiddet eylemlerinde kamu davalarına müşteki ya da mağdur tarafların yanında davaya katılma bakanlığımız görevleri arasındadır" denildi.

Katilin ifadesi kan dondurdu

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