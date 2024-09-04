Müge Anlı’da günlerce konuşulmuştu! Tandır cinayetinde bakanlık harekete geçti! Ağabeyi Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk’ü tandıra gömen Yusuf Turhan’a bir dava daha

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde yaşayan ve boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs 2021 tarihinde kayboldu. Çocuklarının Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurması üzerine kamuoyunda takip edilen olayda kardeş Yusuf Turhan'ın ağabeyi Mehmet Turhan ve yengesi Firdevs Öztürk'ü boğarak öldürüp tandıra gömdüğü ortaya çıkmıştı.
CİNAYETİ SOĞUKKANLILIKLA ANLATMIŞTI
Yusuf Turhan, çıkarıldığı mahkemede işlediği cinayeti soğukkanlılıkla anlatmıştı.
Sağdaki: Katil zanlısı Yusuf Turhan
Turhan şunları söylemişti:
"Ağabeyim açık cezaevine çıktıktan sonra bana musallat oldu. Bana amcamın oğlu ile mektup gönderdi, 'Paramı versin yoksa öldürürüm' diye. Ağabeyim benim başıma belaydı, o yüzden uzak duruyordum. Olaydan bir gün önce köye ağabeyimin yanına gittim. 'Bağımı ver. 17 yıl hapis yattım, sizi de öldürür, bir 17 yıl daha yatarım' dedi. Ağabeyim beni her zaman tehdit ediyordu. Oğlumun sünneti oldu. Gelen altınlarla bir ev aldım. Bu evi ağabeyim benden istedi. Olay günü oğlum, eşim ve ben ağabeyimlere gittik. Ağabeyimle oturma odasına gittik. Sonra eşim düğün alışverişi için kızlarımın yanına gitti. Sonra odada ağabeyimle baş başa kaldık. Ağabeyimin elinde ip vardı. Boğazıma dolamaya çalıştı. Boynumu eğdim ve elinden ipi aldım. Daha sonra ben onun boğazını bir dakika kadar iple sıktım. Sonra ip koptu, ağabeyim yere düştü. Ne yaptığımı bilmiyordum, kendimi kaybetmiştim. Odadan çıktıktan sonra yengem bana bir şeylerle vuruyordu. Daha sonra kopan ip parçasıyla yengemi de boğdum.