Sahte kaşar peyniri nasıl anlaşılır? Tek adımda fark etme yöntemi

Son zamanlarda gıda sektöründeki sahtecilik olayları, tüketicileri tedirgin ediyor. Özellikle kaşar peyniri gibi sık tüketilen ürünlerde yaşanan sahtecilik vakaları, sağlık açısından ciddi riskler taşıyor. Uzmanlar, sahte kaşar peynirinin nasıl anlaşılabileceği konusunda bazı yöntemler sunuyor.

🔍 Marketlerde Sahte Kaşarı Nasıl Anlarsınız?

Piyasada dolaşan sahte kaşar peynirleri, genellikle ucuz maliyetli ve sağlığa zararlı maddelerle üretiliyor. Bu sahte ürünler, hidrojen peroksit, soda gibi kimyasalların yanı sıra patates püresi ve bayat peynirlerle hazırlanıyor. Bu tür hileli ürünlerin tüketilmesi, vücutta ciddi alerjik reaksiyonlara ve enfeksiyonlara yol açabilir.

TEK İHTİYACINIZ: ÇAKMAK

New York Gıda Güvenliği Uzmanı Dr. Anthony Smith, bu konuda tüketicilere "Çakmak Testi" yapmalarını öneriyor. Bu basit testi uygulamak için bir dilim kaşar peyniri kesin ve bir çakmakla yakmayı deneyin.