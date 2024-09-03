Dilan Polat Engin Polat’ı ziyaret etti! Kombini dudak uçuklattı

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından 40 yıla kadar hapsi istenen ve 9.5 ay tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Dilan Polat, eski şatafatlı günlerine geri döndü.
Tahliye olduktan sonra kardeşi Sıla Doğu'nun evinde kalmaya başlayan Dilan Polat'ın evine dönme kararı aldığı öğrenildi.
Önce gün (2 Eylül) Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, Dilan Polat'ın 'şaşalı' günlerinin geçtiği villada çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafı görenler şaşkınlığını gizleyemezken, gerçek ortaya çıktı. Çiftin lüks villasına el konulmadığı öğrenildi.