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Dilan Polat Engin Polat'ı ziyaret etti! Kombini dudak uçuklattı

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanıp, tahliye olan Dilan Polat, yarınki (4 Eylül) duruşmadan önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cezaevinde tutuklu bulunan eşi Engin Polat ile kayınpederi Sezgin Polat'ı ziyaret etti. Polat'ın görüşmeye giderken yaptığı kombin dudak uçuklattı.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 16:27 Güncelleme 03 Eylül 2024, 16:44
Dilan Polat Engin Polat’ı ziyaret etti! Kombini dudak uçuklattı

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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından 40 yıla kadar hapsi istenen ve 9.5 ay tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Dilan Polat, eski şatafatlı günlerine geri döndü.

Tahliye olduktan sonra kardeşi Sıla Doğu'nun evinde kalmaya başlayan Dilan Polat'ın evine dönme kararı aldığı öğrenildi.

Dilan Polat cezaevi önünde görüntülendi!

Önce gün (2 Eylül) Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, Dilan Polat'ın 'şaşalı' günlerinin geçtiği villada çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafı görenler şaşkınlığını gizleyemezken, gerçek ortaya çıktı. Çiftin lüks villasına el konulmadığı öğrenildi.

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun paylaşımı.Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun paylaşımı.

Öte yandan yarın (4 Eylül) Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 kişi hakim karşısına çıkacağı bilgisine ulaşıldı.

Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı cezaevinde ziyaret etti.Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı cezaevinde ziyaret etti.

Polatlar hakkında hazırlanan iddianamede suç işlemek için örgüt kurma ve yönetme, kara para aklama gibi suçlardan 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Dilan Polat'ın yanında çocukları da bulunuyordu.Dilan Polat'ın yanında çocukları da bulunuyordu.

ZİYARETE GİTTİ
Kritik duruşma öncesinde Dilan Polat, Çorlu Cezaevi'nde eşi Engin Polat ve kayınpederi Sezgin Polat'ı ziyaret etti.

Yanında çocukları da olan Dilan Polat'ın önce eşi, ardından da kayınpederi ile birer saat görüştüğü öğrenildi.

KOMBİNİ DUDAK UÇUKLATTI
Polat'ın o görüşmeye giderken yaptığı kombin de oldukça dikkat çekiciydi.

Polat'ın ayakkabısıPolat'ın ayakkabısı

Prada marka ayakkabı ve gözlük ile cezaevine giden fenomenin gözlüğünün 11 bin TL, ayakkabısının değerinin ise 30 civarında olduğu iddia edildi.

Ziyaretin ardından cezaevinden ayrılan Dilan Polat, gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bırakarak geri taşındığı villasına yol aldı.

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