Dilan Polat Engin Polat’ı ziyaret etti! Kombini dudak uçuklattı

Dilan Polat'ın yanında çocukları da bulunuyordu. ZİYARETE GİTTİ

Kritik duruşma öncesinde Dilan Polat, Çorlu Cezaevi'nde eşi Engin Polat ve kayınpederi Sezgin Polat'ı ziyaret etti. Yanında çocukları da olan Dilan Polat'ın önce eşi, ardından da kayınpederi ile birer saat görüştüğü öğrenildi.

KOMBİNİ DUDAK UÇUKLATTI

Polat'ın o görüşmeye giderken yaptığı kombin de oldukça dikkat çekiciydi.