Hayatı film olacak! Yapımcılar cezaevinden çıkan Dilan Polat’ın kapısında kuyruğa girdi

'ADI ENERCİİ OLSUN...' Birçok şirket Dilan Polat 'a film teklifi yaptı. Polat'ın hayatını anlatan film, yapımcılar arasında rekabeti arttırdığı gözlendi.

Engin Polat

Henüz resmi olarak kabul edip etmediği bilinmeyen teklif için filmin adı olarak "Enercii" önerildi. Senaryosu tamamlanan filmin yakın zamanda hayata geçirilmesi beklenirken, Polat'ın bu projeye vereceği yanıt netleşmedi.