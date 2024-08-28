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Hayatı film olacak! Yapımcılar cezaevinden çıkan Dilan Polat'ın kapısında kuyruğa girdi

Kara para aklamaktan cezaevine giren sosyal medya fenomeni Dilan Polat, tahliye edildi. Şimdi de film yıldızı olacağı öğrenildi. Yapımcılar film için Polat’ın kapısında kuyruğa girdi.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 07:05 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 07:05
Hayatı film olacak! Yapımcılar cezaevinden çıkan Dilan Polat’ın kapısında kuyruğa girdi

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Gecekonduda yaşayan Dilan Polat, birdenbire güzellik salonları patroniçesi oldu. 'Enercii' şarkısıyla adını daha da duyurdu. Kasım 2023'te kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan tutuklanarak cezaevine girdi.

Dilan PolatDilan Polat

9 ay sonra tutuksuz yargılanma kararıyla kaldığı cezaevinden tahliye edildi. Yine gözler üzerine çevrildi.

Hapisten çıkar çıkmaz Engin Polat'ın yanına koştuHapisten çıkar çıkmaz Engin Polat'ın yanına koştu

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, tahliye olur olmaz hesabı Instagram üzerinden 500 bin takipçi kazandı.

Toplam 6 milyon 500 bin takipçiye ulaştığı dikkat çekti.

Polatgiller'i artık böyle görmeyeceksiniz

Ancak cezaevindeki Engin Polat, eşine "Kesinlikle konuşmayacaksın, telefon kullanmayacaksın, röportaj vermeyeceksin" diyerek telkinlerde bulunduğu öğrenildi.

Dilan Polat ve Engin PolatDilan Polat ve Engin Polat

'ADI ENERCİİ OLSUN...'
Birçok şirket Dilan Polat'a film teklifi yaptı. Polat'ın hayatını anlatan film, yapımcılar arasında rekabeti arttırdığı gözlendi.

Engin PolatEngin Polat

Henüz resmi olarak kabul edip etmediği bilinmeyen teklif için filmin adı olarak "Enercii" önerildi. Senaryosu tamamlanan filmin yakın zamanda hayata geçirilmesi beklenirken, Polat'ın bu projeye vereceği yanıt netleşmedi.

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