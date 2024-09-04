HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı! Sel ve su taşkınlarına dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

EGE Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri ile Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AFYONKARAHİSAR °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 35°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 32°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KAHRAMANMARAŞ °C, 35°C Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, Niğde, Kırıkkale, Çankırı, Konya, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde merkez ile batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı YOZGAT °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı