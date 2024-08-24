Dilan Polat'ın kara kutusu Şule'den yeni paylaşım! Hırsızlık yaptığı iddia edilmişti! O pozla yanıt verdi

Şatafatlı hayatını insanların gözüne sokan Dilan Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Polat'ın tutuklanmasının ardından ise tüm gözler yardımcısı Şule'ye çevrilmişti. Herkesin 'Dilan Polat'ın kara kutusu' olarak bahsettiği Şule, bir süre ortalardan kaybolmuş, ardından dönmüş ve çocukların yanında olduğunu duyurmuştu. Daha sonra ise sırra kadem basmıştı. Dilan Polat'ın tahliyesinin ardından Şule'den yeni bir paylaşım geldi. İşte detaylar...