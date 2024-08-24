Dilan Polat'ın kara kutusu Şule'den yeni paylaşım! Hırsızlık yaptığı iddia edilmişti! O pozla yanıt verdi

Şatafatlı hayatını insanların gözüne sokan Dilan Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Polat'ın tutuklanmasının ardından ise tüm gözler yardımcısı Şule'ye çevrilmişti. Herkesin 'Dilan Polat'ın kara kutusu' olarak bahsettiği Şule, bir süre ortalardan kaybolmuş, ardından dönmüş ve çocukların yanında olduğunu duyurmuştu. Daha sonra ise sırra kadem basmıştı. Dilan Polat'ın tahliyesinin ardından Şule'den yeni bir paylaşım geldi. İşte detaylar...
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Engin ve Dilan Polat çifti yaklaşık 9,5 ay önce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, ikiliden Dilan Polat 18 Ağustos'ta serbest kalmıştı.
Bu kararın ardından gözler Dilan Polat'ın 'kara kutusu' olarak tanınan yardımcısı Şule'ye dönmüştü. Dilan Polat ve Şule ikilisinin samimiyeti o kadar fazlaydı ki 2023'ün Ekim ayında Polat, Şule'nin evleneceğini duyurarak ne kadar üzüldüğünü anlatmıştı.
Şule'nin aldığı evi de gösteren Dilan Polat, herkesi şaşkına çevirmişti. Şule'nin evinin Dilan Polat'ın evine olan benzerliği hayrete düşürmüştü.