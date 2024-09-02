SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Sarımsaklı yoğurt sandığınız kadar masum değil! Tüketmeden önce dikkat: Meğer ikisi bir araya gelince...

Sarımsaklı yoğurt, beslenme alışkanlıklarında sağlığa olan faydalarıyla dikkat çeken popüler bir kombinasyon. Hem yoğurdun hem de sarımsağın sağlık yararları bir araya geldiğinde, bu karışım birçok kişinin dikkatini çekiyor. Ancak, uzmanlar, sarımsaklı yoğurt tüketiminin bazı sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 22:11 Güncelleme 02 Eylül 2024, 22:14
Sarımsaklı yoğurt sandığınız kadar masum değil! Tüketmeden önce dikkat: Meğer ikisi bir araya gelince...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sarımsaklı yoğurt, hem yoğurdun hem de sarımsağın sağlık yararlarını bir arada sunan besleyici bir seçenek olarak popülerliğini artırıyor. Ancak, bazı sağlık uzmanları, bu kombinasyonun bazı bireylerde olumsuz etki yaratabileceğini söylüyor.

Health Benefits and Risks of Garlic: A Review of Clinical Studies" (2021) isimli makalede yer alanlara göre bazı besinlerin birleşimi midenizde hassasiyet oluşturabilir.

Sarımsaklı yoğurt, hem yoğurdun hem de sarımsağın sağlığa olan olumlu etkilerinden faydalanmak isteyenler için popüler bir seçenek. Ancak, her şeyde olduğu gibi, bu kombinasyonun da bazı potansiyel zararları olabilir. İşte sarımsaklı yoğurdun olası olumsuz etkileri:

Mide Sorunları 🔥: Sarımsak, mide asiditesini artırabilir ve bu da mide ekşimesi, yanma veya gaz gibi sindirim sorunlarına yol açabilir. Özellikle reflü, gastrit veya ülser gibi mide rahatsızlıkları olan bireyler, sarımsaklı yoğurdu dikkatli tüketmelidir.

Alerjik Reaksiyonlar 🚨: Sarımsak bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu reaksiyonlar cilt döküntüleri, kaşıntı veya nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Laktoz İntoleransı 🥴: Yoğurt, laktoz içerir ve laktoz intoleransı olan kişilerde sindirim problemlerine yol açabilir. Eğer laktoz intoleransınız varsa, sarımsaklı yoğurdu tüketirken dikkatli olmalısınız veya laktozsuz alternatiflerini tercih edebilirsiniz.

Fazla Tuz: Eğer sarımsaklı yoğurdun içine tuz eklenmişse, fazla tuz tüketimi tansiyon sorunlarına veya böbrek problemlerine yol açabilir.

Düşük Kan Şekeri: Sarımsak bazı insanlarda kan şekerini düşürebilir. Şeker hastalığı olanlar veya kan şekeri dengesizliği yaşayanlar için sarımsaklı yoğurt dikkatlice tüketilmelidir.

Gastrit ve Reflü: Sarımsak, bazı kişilerde gastrit veya reflü gibi mide problemlerini tetikleyebilir. Özellikle mide rahatsızlıkları yaşayanlar için dikkatli olunmalıdır.

1 yılda 63 kilo verdiren mucize diyet; 2 besinle mum gibi eridi! Soframdan asla eksik etmedim1 yılda 63 kilo verdiren mucize diyet; 2 besinle mum gibi eridi! Soframdan asla eksik etmedim
1 yılda 63 kilo verdiren mucize diyet; 2 besinle mum gibi eridi! 'Soframdan asla eksik etmedim'

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Diyarbakır’da kaybolan Narin’in gözaltındaki amcası Salim Güran hakkında flaş gelişme: Tutuklandı | Bakan Tunç’tan flaş açıklama: Kan örnekleri eşleşti
Ertuğrul Doğan: Yeni hocamızı perşembeye kadar açıklayacağız
ABD’den flaş Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hamlesi! Dominik Cumhuriyeti’nde uçağına el koydu
Victor Osimhen Galatasaray’da! Geliş saati belli oldu
Siyonist lobi yine devrede! Beşiktaş eşlemesi sonrası Maccabi Tel Aviv’i İstanbul korkusu sardı! İsrail basınından alçak ’tarafsız saha’ iddiası
TSYD’nin havuzuna alınmayan başörtülü öğretmen Merve İzmirlioğlu’ndan Oğuz Tongsir hakkında suç duyurusu: Bu sadece benim davam değil
Paramotor kullanarak eylem hazırlığı yapan terör örgütü PKK üyelerinin kimlikleri belli oldu! 1 kırmızı 1 gri 4 terörist cehenneme
Başkan Erdoğan’dan 2024 - 2025 Adli Yıl Açılış Töreni’nde muhalefete yeni anayasa tepkisi: Kemikleşmiş bir kakafoni
Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye!
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen maç çıkışı kabusu yaşadı! 2 şehir eşkiyası tutuklandı
Yeşilçam efsanesi Ahu Tuğba hayatını kaybetti! Kızı Anjelik son anlarını anlattı: Buz gibi olmuş... | 11 yıl önce yazılan vasiyet
Galatasaray’dan çifte kanat bombası! Zaha ve Ziyech yerine...
CHP fondaşı medya yine patladı! MSB’den ’Teğmenlere tahkikat’ iddialarına yalanlama | İftira çukuruna kimler düştü? TAKVİM deşifre etti
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan NETFLIX’e ’Famagusta’ tepkisi! A Haber’de hakkı haykırdı... Gerçekleri saptırıyorlar
SON DAKİKA