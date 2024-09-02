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Dikkat kanser habercisi olabilir! Herkes tırnağını kontrol etsin

Vücudumuz bize sağlık durumumuzla ilgili çeşitli sinyaller verir, bunların başında da tırnaklarımız gelir. Tırnaklarda meydana gelen renk değişimleri, şekil bozuklukları veya kalınlaşma gibi belirtiler, bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarının, hatta kanserin işareti olabilir. Bu nedenle herkesin tırnaklarını düzenli olarak kontrol etmesi büyük önem taşıyor.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 21:29 Güncelleme 02 Eylül 2024, 21:29
Dikkat kanser habercisi olabilir! Herkes tırnağını kontrol etsin

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İnsan vücudu, sağlık durumu hakkında çeşitli sinyaller verir ve bu sinyallerin en önemlilerinden biri de tırnaklarımızda gözlemlenebilir. Tırnaklarda meydana gelen renk değişiklikleri, şekil bozuklukları veya kalınlaşmalar gibi belirtiler, bazen ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

American Academy of Dermatology (AAD), 2023 yılında yayınlanan bir kılavuzda tırnaklarda sararma ve olası sağlık sorunları hakkında bilgilere yer veriyor. Buna göre tırnaklardaki sararma birçok hastalığın habercisi olabilir.

Tırnaklardaki sararmalar, çeşitli sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. İşte bu durumun olası nedenleri:

Sigara Kullanımı 🚬: Sigara içmek, tırnaklarda sarı lekelere neden olabilir.

Mantar Enfeksiyonları 🦠: Tırnak mantarı, tırnakların kalınlaşmasına ve sararmasına yol açabilir.

Sistemik Hastalıklar 🩺: Diyabet 🍬, akciğer hastalıkları 🌬️, karaciğer sorunları gibi durumlar sararmaya sebep olabilir.

Kimyasal Maruziyet 💅: Ojeler veya tırnak bakımında kullanılan kimyasallar sararmaya neden olabilir.

Sarı Tırnak Sendromu 💛: Lenfödem ve solunum hastalıklarıyla birlikte görülebilir, akciğer kanseriyle ilişkili olabilir.

Melanom 🎗️: Tırnak yatağında koyu leke ile birlikte sararma cilt kanserinin habercisi olabilir.

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