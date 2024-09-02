Dikkat kanser habercisi olabilir! Herkes tırnağını kontrol etsin

İnsan vücudu, sağlık durumu hakkında çeşitli sinyaller verir ve bu sinyallerin en önemlilerinden biri de tırnaklarımızda gözlemlenebilir. Tırnaklarda meydana gelen renk değişiklikleri, şekil bozuklukları veya kalınlaşmalar gibi belirtiler, bazen ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.
American Academy of Dermatology (AAD), 2023 yılında yayınlanan bir kılavuzda tırnaklarda sararma ve olası sağlık sorunları hakkında bilgilere yer veriyor. Buna göre tırnaklardaki sararma birçok hastalığın habercisi olabilir.
Tırnaklardaki sararmalar, çeşitli sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. İşte bu durumun olası nedenleri:
Sigara Kullanımı 🚬: Sigara içmek, tırnaklarda sarı lekelere neden olabilir.
Mantar Enfeksiyonları 🦠: Tırnak mantarı, tırnakların kalınlaşmasına ve sararmasına yol açabilir.