Dikkat kanser habercisi olabilir! Herkes tırnağını kontrol etsin

İnsan vücudu, sağlık durumu hakkında çeşitli sinyaller verir ve bu sinyallerin en önemlilerinden biri de tırnaklarımızda gözlemlenebilir. Tırnaklarda meydana gelen renk değişiklikleri, şekil bozuklukları veya kalınlaşmalar gibi belirtiler, bazen ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.