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1 yılda 63 kilo verdiren mucize diyet; 2 besinle mum gibi eridi! 'Soframdan asla eksik etmedim'

Amy Keane, en kilolu döneminde 129 kiloya kadar çıkmış ve bu durumun hayatını nasıl zorlaştırdığını açıkça dile getirmiş bir kadındı. Çocuklarıyla konuşurken bile nefes nefese kalıyordu ve bu ona günlük aktivitelerini bile yaparken zorluk çıkarıyordu. Ancak bir gün, düğününde iyi görünme isteği onu harekete geçirdi ve tüm yaşamını değiştiren bir zayıflama sürecine girdi. Amy, bir yıl içerisinde 63 kilo verdi. Peki, zayıflama sırrı neydi? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 13:59 Güncelleme 02 Eylül 2024, 14:01
1 yılda 63 kilo verdiren mucize diyet; 2 besinle mum gibi eridi! ’Soframdan asla eksik etmedim’ 1

Zayıflama sürecinde hangi yiyeceklerden vazgeçtiği kadar, hangi yiyecekleri diyetine eklediği de önemli bir rol oynadı. Keane, iki besini zayıflama sürecinin vazgeçilmezi haline getirdiğini vurguladı. İşte merak edilenler...

1 yılda 63 kilo verdiren mucize diyet; 2 besinle mum gibi eridi! ’Soframdan asla eksik etmedim’ 2

Amy Keane'in kilo verme serüveni duyanları şaşırtacak derecede. Detokslar dahil olmak üzere birçok farklı diyet deneyen kadın durumun başlarında kilo vermeyi başaramadı. Şimdiki kocası Chris'in evlenme teklifinin ardından kilo verme konusunda daha kararlı olmaya başladı.

1 yılda 63 kilo verdiren mucize diyet; 2 besinle mum gibi eridi! ’Soframdan asla eksik etmedim’ 3

Düğünü için bir hayli heyecanlı olan Amy, kilo verme isteğinin yalnızca bir güne odaklı olmadığını, artık kendisini iyi hissetmek istediğini ekledi. Diğer annelerin çocuklarının peşinden koştuğunu görmek, genç anneyi en çok yaralayan durumlar arasında yer alıyormuş.

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