1 yılda 63 kilo verdiren mucize diyet; 2 besinle mum gibi eridi! 'Soframdan asla eksik etmedim'

1 Zayıflama sürecinde hangi yiyeceklerden vazgeçtiği kadar, hangi yiyecekleri diyetine eklediği de önemli bir rol oynadı. Keane, iki besini zayıflama sürecinin vazgeçilmezi haline getirdiğini vurguladı. İşte merak edilenler...

2 Amy Keane'in kilo verme serüveni duyanları şaşırtacak derecede. Detokslar dahil olmak üzere birçok farklı diyet deneyen kadın durumun başlarında kilo vermeyi başaramadı. Şimdiki kocası Chris'in evlenme teklifinin ardından kilo verme konusunda daha kararlı olmaya başladı.