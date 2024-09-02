Bursa’da dehşet dolu anlar! 16 yaşındaki şüpheli tartıştığı kişiyi 12 bıçak darbesiyle öldürdü: Kendimi korumak istedim

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 16 yaşındaki Efe G., tartıştığı suriye uyruklu Hani Kasım'ı 12 bıçak darbesiyle öldürdü. Olay Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Efe G., ifadesinde, kavga eden tarafları ayırmaya çalıştığını, Hani Kasım'ın sopayla koluna vurduğunu ve bu nedenle kendini korumak amacıyla bıçak kullandığını belirtti. Olay yerindeki bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralnan Hani Kasım, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

"KENDİMİ KORUMAK İSTEDİM"

Olay sonrası kaçan Efe G. ile arkadaşları Doğukan K. (18), Doğukan S. (18), Deniz D. (18) ve Talha T. (18) ile kavgaya karışan Suriye uyruklu Halep E. (22) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Efe G., "Onlar, aralarında kavga ediyorlardı. Ayırmak istedik. Bu sırada Hani Kasım sopa ile saldırdı. Kolumdan yaralandım. Ben de kendimi korumak için bıçak kullandım. Olayın hemen ardından teslim oldum. Amacım onu öldürmek değildi" dedi.

Sorgulamaları tamamlanan Efe G., 4 arkadaşı ve kavgaya karışan Halep E., adliyeye sevk edildi.

6 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Bursa'da tartıştığı Suriye uyruklu Hani Kasım'ı (23), 12 bıçak darbesiyle öldüren Efe G. (16) ile Doğukan Kartal (18), Doğukan Sağlam (18) ve Suriye uyruklu Halef Elhalef (22) tutuklanırken, Deniz D. ile Talha.T. serbest bırakıldı.