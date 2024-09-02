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Ceviz, fıstık veya kaju değil: Sağlığa en faydalı kuruyemiş oymuş!

Kuruyemişlerin besleyici yağlar açısından zengin olduğu ve doğru miktarda tüketildiklerinde sağlığa pek çok fayda sağladığı yaygın bir bilgidir. Çoğu insan kuruyemiş seçimlerini tatlarına göre yapsa da, sağlığımız açısından en faydalı olanlar genellikle daha az tercih edilenlerdir. İşte sıkça tüketilen kuruyemişler arasında sağlığa en faydalı olanlar...

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 11:24 Güncelleme 02 Eylül 2024, 11:47
Ceviz, fıstık veya kaju değil: Sağlığa en faydalı kuruyemiş oymuş!

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Kuruyemişler bitki bazlı proteinin iyi bir kaynağıdır ancak aynı zamanda kalp sağlığına yararlı yağlar, vitaminler ve mineraller içerir. Araştırmalar kuruyemiş yemenin diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanser riskinizi azaltabileceğini göstermiştir.

İşte Sağlığa En Faydalı 3 Kuruyemiş

Kuru Üzüm

Türkiye'de bol miktarda bulunan ancak genellikle ihracat amaçlı kullanılan kuru üzüm, sağlıklı beslenme alışkanlıkları arasında önemli bir yere sahiptir. Özellikle Asya ülkelerinde günlük olarak tüketilen kuru üzümün hafızaya olumlu etkileri bulunmaktadır. Neuchâtel Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, Japonya'da yaşayan insanların güçlü hafızalarının beslenme alışkanlıklarıyla bağlantılı olduğunu göstermektedir.

Badem

Sindirim sistemini düzenleyen badem, kilo verme sürecini destekleyen en önemli besinlerden biridir. Yüksek miktarda E vitamini içeren badem, cilt sağlığını korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Çiğ veya kavrulmuş olarak tüketilebilen badem, tok tutma özelliği sayesinde öğün aralarında sağlıklı bir atıştırmalık olarak tercih edilebilir.

Antep Fıstığı

Tatlılarda ve çikolatalarda bol bol kullanılan antep fıstığı, tekli doymamış yağlar ve çoklu doymamış yağlar açısından zengindir. Bu sağlıklı yağlar, kalp sağlığını destekler, kötü LDL kolesterol seviyelerini düşürür ve iyi HDL kolesterol seviyelerini artırır.

Bitkisel bir protein kaynağı olan antep fıstığı, kas gelişimi ve onarılmaları için önemlidir. Lezzeti nedeniyle sık sık tercih edilen antep fıstığı, hücresel sağlık, enerji metabolizması ve sinir sistemi fonksiyonu için de oldukça faydalı bir besindir.

Kuruyemiş Tüketmenin Faydaları

Kuruyemişler genellikle her türlü diyete besleyici katkılar sağlar ve protein, lif ve omega-3 yağ asitleri sağlar. Birçok kuruyemişin diyabet, kalp hastalığı ve obezite gibi kronik hastalıklarla ilgili birçok faydası bulunmaktadır.

Kaynak: health.com

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