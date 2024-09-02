Ceviz, fıstık veya kaju değil: Sağlığa en faydalı kuruyemiş oymuş!

Antep Fıstığı

Tatlılarda ve çikolatalarda bol bol kullanılan antep fıstığı, tekli doymamış yağlar ve çoklu doymamış yağlar açısından zengindir. Bu sağlıklı yağlar, kalp sağlığını destekler, kötü LDL kolesterol seviyelerini düşürür ve iyi HDL kolesterol seviyelerini artırır.

Bitkisel bir protein kaynağı olan antep fıstığı, kas gelişimi ve onarılmaları için önemlidir. Lezzeti nedeniyle sık sık tercih edilen antep fıstığı, hücresel sağlık, enerji metabolizması ve sinir sistemi fonksiyonu için de oldukça faydalı bir besindir.