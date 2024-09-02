İstanbul’u sağanak vurdu: Yollar göle döndü! İETT otobüsünü su bastı

İstanbul'un Anadolu Yakasında öğleden sonra aniden başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Ataşehir ve Sancaktepe başta olmak üzere birçok ilçede yollar göle döndü ve döndü, araçlar ilerlemekte zorlandı ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Rögar kapaklarının tıkanması nedeniyle caddelerde biriken sular, dükkanlara girdi ve Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. İşyeri sahipleri suları tahliye etmeye çalıştı ancak bu durum maddi zarara yol açtı.

Sancaktepe'de sağanak yağış nedeniyle bir İETT otobüsü de yağmur suları içinde kaldı. O anlar, otobüs içindeki bir yolcunu cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

"MADDİ ZARARIMIZ VAR"

Dükkanı su basan iş yeri sahibi Can Seyis, " Aniden bastıran yağmur suyuyla burayı su bastı. Kanalizasyon tıkanmış. Komple buraya yağmur suyu girdi. Önlemini alamadık. Aşağıda üretim yerimizde bir metre yükseklikte su var. Kötü durumdayız. Maddi zararımız var. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Arkadaşları aşağıya indirmedik" dedi.