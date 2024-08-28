Üsküdar Vaniköy’de talan üstüne talan! 3 tane iki katlı, 4 tane tek katlı villa yapmışlar

İstanbul Valiliği, Üsküdar Vaniköy'de bulunan ormanlık alanda kaçak inşa edilen yapıyı mühürleyerek faaliyetten men etti. Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin detayları ortaya çıktı. Tutanakta, "Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanında öngörünüm bölgesinde kalan, alanda; 3 adet 2 katlı ve 4 adet 1 katlı betonarme, 1 adet havuz yapısı, beton istinat duvarları, beton merdivenler, bahçe duvarları, bekçi kulübeleri, doğal zeminde beton enjeksiyonu, doğal zemin ve bitki örtüsünde tahribat yapıldığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.



İZİN BELGESİ DE YOK

Valilik raporda "Söz konusu inşaat faaliyetlerinin izinsiz olduğu kanaatimizce iş bu tutanak imza altına alınmıştır. Tüm inşai faaliyetler durdurulmuştur" denildi.

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