Esenyurt’ta kurye tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı

İstanbul Esenyurt'ta sipariş getiren bir kurye tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı.
TUVALETİNİ YAPTI ASANSÖR ARIZALANDI
Olay, dün İstanbul Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yaşandı.
İstanbul Esenyurt'ta sipariş getiren bir kurye tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı.
TUVALETİNİ YAPTI ASANSÖR ARIZALANDI
Olay, dün İstanbul Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yaşandı.
Lüks bir siteye sipariş getiren kurye, dönerken asansöre tuvaletini yaptı. Saniyeler içinde asansör arıza yaparken, kurye mahsur kaldı.
TÜM TUŞLARA BASTI
Dakikalarca içeride mahsur kalan adam çaresizce tuşlara basarken, site görevlileri tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.