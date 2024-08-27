İzmir’de tepki çeken görüntü: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler!

İzmir'de alkollü olduğu öne sürülen bir çift herkesin bakışları altında cinsel ilişkiye girdi.
HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE İLİŞKİYE GİRDİLER
Olay Alsancak Kordon Vapur İskelesi'nde yaşandı.
İzmir'de alkollü olduğu öne sürülen bir çift herkesin bakışları altında cinsel ilişkiye girdi.
HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE İLİŞKİYE GİRDİLER
Olay Alsancak Kordon Vapur İskelesi'nde yaşandı.
İddiaya göre alkolün etkisiyle kendinden geçen iki şahıs, çevredeki insanların şaşkın bakışları altında cinsel ilişkiye girdi.
TELEFONUN ÇALDI DİYEREK UZAKLAŞTI
Skandal olayın ardından kadının, "Telefonumu çaldın, siz erkeklere güven olmaz!" diyerek bağırdığı ve hızlıca bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.
İZMİR'DEKİ AHLAKSIZLIK TEPKİ ÇEKTİ
Kimseye aldırış etmeden ahlak dışı hareketlerine devam eden çiftin görüntüleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı.