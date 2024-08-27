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İzmir'de tepki çeken görüntü: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler!

İzmir'de herkesin gözü önünde ahlak dışı bir olay yaşandı. Alkollü oldukları öne sürülen bir kadın ve erkek çevredeki insanların şaşkın bakışları altında ilişkiye girdi. Sosyal medyada yayılan görüntüler tepki çekti.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 12:26 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 12:49
İzmir’de tepki çeken görüntü: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler!

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İzmir'de alkollü olduğu öne sürülen bir çift herkesin bakışları altında cinsel ilişkiye girdi.

HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE İLİŞKİYE GİRDİLER
Olay Alsancak Kordon Vapur İskelesi'nde yaşandı.

İzmir'de skandal görüntü: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler!

İddiaya göre alkolün etkisiyle kendinden geçen iki şahıs, çevredeki insanların şaşkın bakışları altında cinsel ilişkiye girdi.

İzmir'de rezil görüntülerİzmir'de rezil görüntüler

TELEFONUN ÇALDI DİYEREK UZAKLAŞTI
Skandal olayın ardından kadının, "Telefonumu çaldın, siz erkeklere güven olmaz!" diyerek bağırdığı ve hızlıca bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.

Kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdilerKimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler

İZMİR'DEKİ AHLAKSIZLIK TEPKİ ÇEKTİ
Kimseye aldırış etmeden ahlak dışı hareketlerine devam eden çiftin görüntüleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

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