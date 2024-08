Mersin’deki kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı! Derya Demir öğretmeni katleden caniden şok ifade! Kartıyla tatil yapmış

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada bekar olan Demir'in, özel bir kurs merkezinde öğretmen olan erkek arkadaşı M.O.'nun cinayet i işlediğini belirlendi. Jandarma tarafından Konya'da düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli M.O. Mersin 'in Erdemli ilçesine getirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖLDÜRDÜĞÜ SEVGİLİSİNİN MAAŞ KARTIYLA BAŞKA BİR OTELDE TATİL YAPMIŞ Olaydan 2 gün önce Derya'nın maaş kartını kendisine olan borcu nedeniyle verdiğini iddia ederek savunmasına devam ettiği öğrenilen zanlının ifadesinin devamında ise "Bu kart ile önce konaklama yaptığım pansiyonun 10 bin 400 TL'sini ödedim. Olaydan sonra 2 gün bir apart otelde kaldım. Bu süre zarfında harcamalarımı Derya'nın verdiği karttan yaptım. Daha sonra Konya'ya döndüm. Ben Derya'yı sevdim evlenmek istiyordum. Böyle bir olayın gerçekleşmesini istemezdim. Benim kesinlikle öldürme kastım yoktu. Sadece kendisini korkutmak istemiştim" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Derya Demir 'in oğlu Oğuz Üzüm, ' 'Annem vahşice katledilip, üzerine iki tane kapı kilitlendi. Biz annemin ölüsünün karşı evinde 5 gün boyunca uyuduk, annemi her yerde aradık. Bu canilik son bulsun. Annemin katili, kravat takıyor diye içeriden çıkamasın. Derya Demir için adalet diyorum. Bütün kadınlar için adalet. Katiller içeriden çıkamasın artık' ' dedi.

"KADIN CİNAYETİNİ ÖNLEMENİN TEK YOLU EĞİTİM"

Derya Demir'in babası Mahmut Demir de ''Son yıllarda yükselen bu kadın cinayetini önlemenin tek yolu eğitim, eğitim, eğitim. İnsanların kadın, erkek eşitliğini kabul etmesi, artı elmanın iki yarısı. Bir yarısını aşağıya, bir yarısını yukarıya çektiğiniz zaman toplumsal eşitsizliğin bir yansıması bu. Umarım eğitimle bütün toplum kesimlerinin, bu konuyu daha özenle hem çocuklarını yetiştirmeleri, gençlerin de artık söylemeye dilim varmıyor; ama eşitliği içine sindirerek kabul etmeleri. Devletin de toplumda yaşanan şiddet ve eşitsizliği ortadan kaldırmak için her türlü tedbiri alması. Kadın cinayetleri son bulsun. Böyle bir son hiç kimseye yakışmıyor. Hiçbir canlıya yakışmıyor. Onun için kadın cinayetlerinin son bulması için, devlet dahil toplumun her kesimi elini düşünmesi gerekiyor. Umarım son olur ve bundan sonra hiçbir kadın katledilmez'' diye konuştu.