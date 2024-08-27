Mersin’deki kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı! Derya Demir öğretmeni katleden caniden şok ifade! Kartıyla tatil yapmış

"İYİ HAL OLMAMALI"

Eski eş Muharrem Özün ise ''Ben 20 yıl bir hayat paylaştım. Bir şekilde ayrıldık. İnsanlar ayrılabilir; ama her insanın yaşama hakkı var. Kadın veya erkek fark etmez. 20 yıl, iki tane çocuk bana verdi, gül gibi pırlanta gibi. Ben onların emanetine sahip çıkmak için geldim. Ne yazık ki bu ahlaksız, bu sapığın, ilk ifadesini okudum. 'İyi hal' indirimi almak için elinden geleni yapmış. Fakat unutmamak gerekiyor, bu bir canlı, hayvan da olabilir, kedi de olabilir, bitki de olabilir. Bir canlının hayatını alıyorsan, bunun 'iyi hali' olmaz, olmamalı. Artık elimizi taşın altına sokalım. İnsanlar rahat rahat ekmek almaya gidemeyecek mi? Kadın veya erkek fark etmiyor. Bir sürü çocuk da katlediliyor. Yaşayamayacak mı? Ne istediniz benim eşimden. Yıllarca evinden işine, işinden evine başka bir şey yoktu. Ne istediniz veya bir başka insanlar ne istiyorsunuz? Her şey para mı? Her şey makam mı? O makamlara oturanlar, artık o makamların gereğini yapsınlar. Çünkü en son makam burası, burada hesap verecekler. Onların hesabı daha ağır olacak. Benim eşim melek oldu gitti, Allah çocuklarıma ömür versin ama yeter'' dedi.