PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Mersin'deki kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı! Derya Demir öğretmeni katleden caniden şok ifade! Kartıyla tatil yapmış

Mersin Erdemli’de 6 gündür kayıp olarak aranan 47 yaşındaki 2 çocuk annesi öğretmen Derya Demir’i sevgilisi M.O.’nun öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Cinayeti Derya Demir’in ayrılmak istemesi üzerine işlediğini itiraf eden cani sevgilinin ifadesi ise kan dondurdu. Derya öğretmenin maaş kartı üzerinde bulunan katil “Bu kart ile önce konaklama yaptığım pansiyonun 10 bin 400 TL'sini ödedim. Olaydan sonra 2 gün bir apart otelde kaldım. Bu süre zarfında harcamalarımı Derya'nın verdiği karttan yaptım” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 16:21 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 17:07
Mersin’deki kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı! Derya Demir öğretmeni katleden caniden şok ifade! Kartıyla tatil yapmış

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yazlık bir sitede yaşandı.

Cinayete kurban giden Derya Demir öğretmenCinayete kurban giden Derya Demir öğretmen

6GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANIYORDU
47 yaşındaki 2 çocuk annesi matematik öğretmeni Derya Demir'den 6 gündür ailesi haber alamadı. 6 gündür yapılan aramalara rağmen bulunamayan Demir'in cenazesi dün sitede babasının evinin karşısındaki yazlık dairede bulundu.

Derya öğretmenin kartıyla tatil yapmış

Eşyalı yazlık daireden gelen kötü kokular üzerine kayıp kadının aile bireyleri tarafından çağrılan çilingirle kapı açıldı. Kapı açıldığında kayıp öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma ve savcının yaptığı inceleme sonrasında kadının cansız bedeni otopsi için önce ilçe devlet hastanesine ardından da Mersin Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yapılan otopside kadının boğaz kısmından iki kez bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Derya öğretmeni katleden M.O.Derya öğretmeni katleden M.O.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, CİNAYETİ KADININ AYRILMAK İSTEMESİ ÜZERİNE İŞLEMİŞ

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada bekar olan Demir'in, özel bir kurs merkezinde öğretmen olan erkek arkadaşı M.O.'nun cinayeti işlediğini belirlendi. Jandarma tarafından Konya'da düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli M.O. Mersin'in Erdemli ilçesine getirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayeti itiraf eden zanlı M.O.," Derya 'ben ayrılmak istiyorum' dedi ve evin dış kapısına yöneldi. Evin kapsını açmaya çalıştı ben de kapıyı tutarak engel olmaya çalıştım. Kapının yanında ayakkabılıkta küçük bir bıçak gördüm. Bıçağı korkutmak amaçlı Derya'ya doğru tuttum. Derya'da bana 'Ben bıçaktan korkmam' dedi. Ben bıçağı Derya'nın omzuna saplamaya çalıştım, fakat Derya refleksle boynunu çevirince bıçak boynuna saplandı, yere düştü. Ne yapacağımı bilemedim. Evden çıktığımda Derya'nın yaşayıp yaşamadığını bilmiyordum. Kapıyı çektim çıktım" dediği öğrenildi.

ÖLDÜRDÜĞÜ SEVGİLİSİNİN MAAŞ KARTIYLA BAŞKA BİR OTELDE TATİL YAPMIŞ
Olaydan 2 gün önce Derya'nın maaş kartını kendisine olan borcu nedeniyle verdiğini iddia ederek savunmasına devam ettiği öğrenilen zanlının ifadesinin devamında ise "Bu kart ile önce konaklama yaptığım pansiyonun 10 bin 400 TL'sini ödedim. Olaydan sonra 2 gün bir apart otelde kaldım. Bu süre zarfında harcamalarımı Derya'nın verdiği karttan yaptım. Daha sonra Konya'ya döndüm. Ben Derya'yı sevdim evlenmek istiyordum. Böyle bir olayın gerçekleşmesini istemezdim. Benim kesinlikle öldürme kastım yoktu. Sadece kendisini korkutmak istemiştim" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Öte yandan Derya öğretmenin cenazesi bugün Karaman'da defnedildi.

"ANNEMİN ÖLÜSÜNÜN KARŞI EVİNDE 5 GÜN BOYUNCA UYUDUK"

Derya Demir'in oğlu Oğuz Üzüm, ''Annem vahşice katledilip, üzerine iki tane kapı kilitlendi. Biz annemin ölüsünün karşı evinde 5 gün boyunca uyuduk, annemi her yerde aradık. Bu canilik son bulsun. Annemin katili, kravat takıyor diye içeriden çıkamasın. Derya Demir için adalet diyorum. Bütün kadınlar için adalet. Katiller içeriden çıkamasın artık'' dedi.

"KADIN CİNAYETİNİ ÖNLEMENİN TEK YOLU EĞİTİM"

Derya Demir'in babası Mahmut Demir de ''Son yıllarda yükselen bu kadın cinayetini önlemenin tek yolu eğitim, eğitim, eğitim. İnsanların kadın, erkek eşitliğini kabul etmesi, artı elmanın iki yarısı. Bir yarısını aşağıya, bir yarısını yukarıya çektiğiniz zaman toplumsal eşitsizliğin bir yansıması bu. Umarım eğitimle bütün toplum kesimlerinin, bu konuyu daha özenle hem çocuklarını yetiştirmeleri, gençlerin de artık söylemeye dilim varmıyor; ama eşitliği içine sindirerek kabul etmeleri. Devletin de toplumda yaşanan şiddet ve eşitsizliği ortadan kaldırmak için her türlü tedbiri alması. Kadın cinayetleri son bulsun. Böyle bir son hiç kimseye yakışmıyor. Hiçbir canlıya yakışmıyor. Onun için kadın cinayetlerinin son bulması için, devlet dahil toplumun her kesimi elini düşünmesi gerekiyor. Umarım son olur ve bundan sonra hiçbir kadın katledilmez'' diye konuştu.

"İYİ HAL OLMAMALI"

Eski eş Muharrem Özün ise ''Ben 20 yıl bir hayat paylaştım. Bir şekilde ayrıldık. İnsanlar ayrılabilir; ama her insanın yaşama hakkı var. Kadın veya erkek fark etmez. 20 yıl, iki tane çocuk bana verdi, gül gibi pırlanta gibi. Ben onların emanetine sahip çıkmak için geldim. Ne yazık ki bu ahlaksız, bu sapığın, ilk ifadesini okudum. 'İyi hal' indirimi almak için elinden geleni yapmış. Fakat unutmamak gerekiyor, bu bir canlı, hayvan da olabilir, kedi de olabilir, bitki de olabilir. Bir canlının hayatını alıyorsan, bunun 'iyi hali' olmaz, olmamalı. Artık elimizi taşın altına sokalım. İnsanlar rahat rahat ekmek almaya gidemeyecek mi? Kadın veya erkek fark etmiyor. Bir sürü çocuk da katlediliyor. Yaşayamayacak mı? Ne istediniz benim eşimden. Yıllarca evinden işine, işinden evine başka bir şey yoktu. Ne istediniz veya bir başka insanlar ne istiyorsunuz? Her şey para mı? Her şey makam mı? O makamlara oturanlar, artık o makamların gereğini yapsınlar. Çünkü en son makam burası, burada hesap verecekler. Onların hesabı daha ağır olacak. Benim eşim melek oldu gitti, Allah çocuklarıma ömür versin ama yeter'' dedi.

Derya öğretmenin oğlu Oğuz ÜzümDerya öğretmenin oğlu Oğuz Üzüm

"BUNA SADECE KADIN CİNAYETİ DİYEMEYİZ"
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Asu Kaya da sadece ağustos ayında onlarca kadının katledildiğini belirterek, ''Buna sadece kadın cinayeti diyemeyiz. Ağustos ayında sadece Karaman'da Derya'mız, Balıkesir'de Eylem, Tekirdağ'dan Elif, Muğla'dan Senem, Küçükçekmece'de Öznur, Bağcılar'dan Kıymet, Ankara Mamak'tan Zülbiye, Tekirdağ'dan Sedef, Arnavutköy'den Serpil, Mersin'den Pınar, adlarını tek tek bilmediğiniz bu kadınlar, bir katliama kurban gittiler. Artık sadece kadın cinayetinden bahsedemiyoruz. Baktığınızda sadece ağustos ayında onlarca kadın, erkek cinayetine kurban gitmiş, vahşice katledilmiş. Bunun bir insanın yapabileceğine inanamıyoruz. İnsan demek mümkün değil. Tabii bu gücü nereden alıyorlar. Biz biliyoruz ki bu gücü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kadına yumruk atan, kaşını patlatan o yumruktan alıyorlar aslında bu gücü" diye konuştu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP medyasındaki tasfiyelerde Saraçhane eli! Mansur Yavaş’tan Gülbin Tosun’u ben kovdurmadım açıklaması | İmamoğlu’nun ’Özel’ bir hesabı var
Ahlaksızlığın bu kadarı... İşgalci İsraillilerden Batı Şeria’da Filistinlilere tecavüz tehdidi!
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye ’Malazgirt’ ve ’Büyük Taarruz’ tepkisi! Bizans’tan girdi DEM’den çıktı... Emelleri Haçlılarla aynı
Okan Buruk’tan çifte sürpriz! İşte Galatasaray’ın Young Boys maçı 11’i
Pavel Durov’un jetindeki gizemli sarışın kimdi? Paylaşımları ortaya çıktı! Telegram CEO’sunun konum bilgilerini bilerek mi paylaştı?
Siyonist katliam şebekesi kana doymuyor! İsrail yine Nuseyrat’ı vurdu: Kan revan içinde kalan bebek ve çocuklar...
Fenerbahçe’den Süper Lig’in yıldızı için takas teklifi!
Yeşil Pasaportta kapsam genişliyor mu? Ticaret Bakanı Ömer Bolat noktayı koydu... Kimler alabiliyor?
İşte Vaniköy’deki talanın en net görüntüsü... Tutanak ortaya çıktı
Galatasaray’da bir takım yolcu! Tam 11 isme kapı göründü
İzmir’de baba dehşeti! Vesim Şimşek 4 çocuğundan 3’ünü öldürdü | Detaylar ortaya çıktı! Çocukları zeytinliğe götürüp...
Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a dev çalım!
META Kurucusu Mark Zuckerberg’ten itiraf mektubu: Sansür için Biden yönetimi baskı yaptı
Beşşar Esad’dan Terörle mücadele ortak çıkarımız, Türklerin çekilmesi ön koşul değil sözleri! İşte Şam’la yeni dönemin yol haritası
Türkiye eli kalbinde bekliyor... Narin Güran için aramalar 2 noktada yoğunlaştı | Annesinden yürek yakan sözler
SON DAKİKA