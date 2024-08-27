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Zonguldak’ta park halindeki otomobilin kundaklanmasına ilişkin 4 kişi İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı

Zonguldak’ta bir otomobilin kundaklamasıyla ilgili İstanbul’da gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Zanlıların, verdikleri parayı geri alamadıkları gerekçesiyle aracı yaktıkları iddia ediliyor.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 18:25 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 18:42
Zonguldak’ta park halindeki otomobilin kundaklanmasına ilişkin 4 kişi İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı

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Zonguldak'ta park halindeki otomobili kundakladıkları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve istihbarat ekipleri, İncivez Mahallesi Aydoğmuş sokakta 18 Ağustos'ta bir apartmanın otoparkında İ.Y'ye ait 67 ADT 722 plakalı otomobilin yanmasında kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlattı.

Otomobili kundaklayanın S.İ.B. olduğunu belirleyen ekipler, olayla bağlantılı 6 zanlının İstanbul'da bulunduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla 6 şüpheli yakalanarak Zonguldak'a getirildi.

Zanlılar, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında, şüpheli yakınlarından birinin, "Hami'yi kurtar" diye bağırarak yanındaki kişiyle tartıştığı görüldü. Öte yandan, zanlıların verdikleri parayı alamadıkları gerekçesiyle otomobili kundaklattıkları iddia ediliyor.

OLAY

İncivez Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta bir apartmanın altındaki otoparkta İ.Y'ye ait 67 ADT 722 plakalı otomobilin yandığını gören bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezinden bildirmişti. Park halindeki iki araca da sıçrayan yangın, olay yerine gelen ekiplerce söndürülmüştü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelmiş, iki araçta ve apartmanın dış cephesinde hasar oluşmuştu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kundaklama şüphesi üzerine inceleme başlatmıştı.

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