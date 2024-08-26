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Sosyal medyada 'gaspçı' ilanı: 'Ufak bi gasp işi var. İç mekana sıkılır'

Mekan basmanın ücreti belli oldu. Telegram grubunda bir kullanıcı, "Ufak bir gasp işi var. Yer belli, adam belli, saat aralığı belli. Ücret 3 ila 5 bin dolar. İlgilenen var mı?" paylaşımı yaparak 'gaspçı ilanı' verdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024
Sosyal medyada ’gaspçı’ ilanı: ’Ufak bi gasp işi var. İç mekana sıkılır’

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Mekan basmanın ücreti belli oldu. Telegram grubunda bir kullanıcı, "Ufak bir gasp işi var. Yer belli, adam belli, saat aralığı belli. Ücret 3 ila 5 bin dolar. İlgilenen var mı?" paylaşımı yaparak 'gaspçı ilanı' verdi. Sokak ortasında gerçekleşen şiddet eylemleri endişe oluştururken, Telegram gruplarında bile "gaspçı" arandığı ortaya çıktı. Bir başka kullanıcı ise "Gaziantep içi mekâna sıkılır, gözdağı verilir" ilanı paylaştı. Gruplarda "Her türlü iş yapılır" başlığıyla, arabaya zarar verme, korkutma amacıyla silah sıkma ilanlarının da yer aldığı görüldü.

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