SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralı

Esenyurt İncirtepe Mahallesi’nde bir sitede iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ağır yaralandı. Çatışmanın nedeni henüz bilinmezken çevik kuvvet ve özel harekat polisleri geniş güvenlik önlemi aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 08:51 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 08:51
İstanbul Esenyurt’ta iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Esenyurt'ta bir site içerisinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 kişi ölürken, 3 kişi ağır yaralandı.

Esenyurt'ta silahlı çatışmaEsenyurt'ta silahlı çatışma

Olay, saat 01.00 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi Okurlar Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma yaşandı.

1 ÖLÜ 3 AĞIR YARALI
Silah seslerine çıkan site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiye ilk müdahalede bulunarak çevredeki hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Sancar'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Yaralanan 3 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ÖZEL KUVVET VE ÇEVİK KUVVET GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Olay yerine gelen polis ekipleri site içerisinde inceleme yaptı. Ekiplerin çalışması sırasında adrese sevk edilen özel harekat polisi ve çevik kuvvet polisi çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerinde detaylı çalışma yapan ekipler, sitenin güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ mahreminden vuruldu! Vatan haini Adil Öksüz’ü kaçıran ekibe nokta atışı operasyon | 15 Temmuz’dan Karlov suikastına ’Namık’ portresi
CHP’li Tuncay Özkan’ın dosyasını açtık! Her türlü pislik var: FETÖ ve bebek katili Öcalan’a methiyeler, şantajlar, trol ordusu komutanlığı...
Emekliliği kolaylaştıracak düzenleme! Memura ek gösterge... Çalışanları destekleyecek adımlar | 7 adımda reform yağmuru
Başkan Erdoğan, Ahlat’taki Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Çalışana yıllık izin rehberi! Zaman aşımı var mı? Ne zaman parası alınır? | Kullanamadığı izni olanlar dikkat
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a hadsiz sözler sarf etmişti! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
Cumhur’dan Ahlat çıkarması! Başkan Erdoğan’dan tarihi açıklamalar: Biz bu toprakların asıl sahibiyiz | Kabine 21 yıl sonra bir ilk
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik Osmanlı sorusu geceye damga vurdu!
Fred’den oscarlık dönüş! Fenerbahçe Süper Lig’de Çaykur Rizespor’u 5-0 yendi
Hançerci ve hançer yiyeni buluşturan ittifak! Kılıçdaroğlu - İmamoğlu yakınlaşmasının şifreleri: ’Özel’ tasfiye planı ve FETÖvari ’Ayak’ oyunu
CANLI TAKİP | İsrail, Lübnan’ı vurdu! Tel Aviv’de uçuşlar askıya alındı! Hizbullah lideri Nasrallah canlı yayında duyurdu: Erbain Operasyonu başladı
Siyonist operasyon! Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’un tutuklanmasında soykırımcı İsrail eli: Üst düzey bilgiler, iç ve dış belgeler...
Ankara’yı sel aldı! Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyarmıştı! Yollar göle döndü | Ankara hava durumu
Okan Buruk’un canını sıkacak transfer! İstanbul’a geliyorlar
Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında yeni gelişme! Kan lekeleri Narin’e mi ait? Narin Güran öldürüldü mü?
SON DAKİKA