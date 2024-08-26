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Kendine demokrat sahtekar Batı! META'ya suspus Telegram'a baskı... Pavel Durov Fransa'da gözaltına alındı!
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Kendine demokrat sahtekar Batı! META'ya suspus Telegram'a baskı... Pavel Durov Fransa'da gözaltına alındı!

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024, 12:16   |   Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2024, 12:16

Telegram kurucusu Pavel Durov Fransa'da gözaltına alındı. Söz konusu Meta olunca tüm skandallara göz yuman Batılı istihbarat servisleri Telegram'ın özel mesajlarına erişmek istiyor. Telegrama yönelik baskı Batı'nın demokrasi ve özgürlük yalanını bir kez daha gözler önüne serdi. X'in sahibi Elon Musk ise "Durov'u serbest bırakın" paylaşımında bulundu. Öte yandan Rus parlamentosundaki vekiller, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a çağrıda bulunarak, Durov’un siyasi gerekçelerle gözaltına alınış olabileceğini belirtti.

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