Samsun-Ankara yolunda iki ayrı zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 15 yaralı

Samsun-Ankara karayolunda, Tekke mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. İlk kaza, sabah saatlerinde 32'nci kilometrede gerçekleşti. İ.A. (42) yönetimindeki yabancı plakalı TIR'ın direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, yolda duran iki otomobile çarptı.
Arkadan gelen başka bir TIR, yolcu otobüsü ve iki otomobil de kazaya karıştı. Olay yerinde Recep Y., Makbule Y. Ve Beyhan A. Yaşamını yitirirken, E.A. (17), M.A. (7), B.A. (36), M.A. (44), S.A. (45) ve Y.A. (35) yaralandı. Kazada, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, TIR sürücü İ.A. gözaltına alındı.
Bir süre sonra, kazanın meydana geldiği yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta 8 aracın karıştığı ikinci bir zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, U.Ş. (3), Ö.A. (47), E.Ş. (8), N.U. (45), M.G.M. (15), Ş.M. (88), Ş.P. (51), H.Y.P. (7), Y.E.P. (17) ve Z.P. (41) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürülüp tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.