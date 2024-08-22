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İran uyruklu iki uyuşturucu kuryesinden biri midesindeki kapsül patlayınca hayatını kaybetti

İran'dan gelen iki uyuşturucu kuryesinden biri TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde midesindeki kapsüller patlayınca hayatını kaybetti. Diğer kurye ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zehir tacirlerinin İstanbul'a gitmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 21:18 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 21:18
İran uyruklu iki uyuşturucu kuryesinden biri midesindeki kapsül patlayınca hayatını kaybetti

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Edinilen bilgiye göre olay dün, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana geldi. İran'dan İstanbul'a giden ve midesinde uyuşturucu taşıyan iki kurye, şehirlerarası otogarda otobüsten inerek taksiye bindi.

İSTANBUL'A GELİYORLARDI
İstanbul'a gitmek istediklerini söyleyen iki şahsı alan taksici, kuryelerin parasının olmadığı anlayınca TEM Otoyolu'nda indirdi.

Bu sırada midesindeki kapsüller patlayan şahıs fenalaşarak yere yığıldı. Şahsın yerde yattığını görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirleyerek emniyete haber verdi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptıkları incelemede şahsın uyuşturucu kuryesi olduğunu, midesinde uyuşturucu taşıdığını tespit etti.

İranlı F.K. isimli şahsın birlikte yola çıktığı arkadaşı da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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