Selin Ciğerci evlat edindi mi? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Selin Ciğerci açıklaması!

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşandığı futbolcu Gökhan Çıra'nın taşıyıcı anneyle evlat edindiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
İddianın ardından Selin Ciğerci'nin Instagram hesabından söz konusu kız çocuğuyla fotoğrafını paylaşıp "Ne yazsam buraya az ama şunu söyleyeyim sevgili hanımlar gerçekten bu dünyada en çok anne olmayı sevdim, bana her şeyden çok en çok anne olmak yakıştı. Bana her gün bir şey öğreten güzel kızım" sözleri çok konuşulmuştu.
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Selin Ciğerci'nin evlat edindiği" iddialarına ilişkin yanıt verdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, sosyal paylaşım sitelerinde, 'Ciğerci'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindiği' iddiasının yer aldığı hatırlatılarak, "Ciğerci'nin, Bakanlığa evlat edinme konusunda herhangi bir resmi başvurusu bulunmamaktadır. İddia tamamen gerçek dışıdır." ifadesi kullanıldı.
Selin Ciğerci
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Açıklamada, söz konusu olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Çocuğun soy bağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar iddiası" ile başlatılan soruşturmanın da devam ettiği vurgulandı.
SELİN CİĞERCİ KİMDİR?
Selin Ciğerci, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Konyalı, annesi Kastamonuludur.
2014 yılında Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştır. 2017'de pop müzik kariyerine başlamıştır.