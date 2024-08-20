Selin Ciğerci evlat edindi mi? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Selin Ciğerci açıklaması!

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşandığı futbolcu Gökhan Çıra'nın taşıyıcı anneyle evlat edindiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

İddianın ardından Selin Ciğerci'nin Instagram hesabından söz konusu kız çocuğuyla fotoğrafını paylaşıp "Ne yazsam buraya az ama şunu söyleyeyim sevgili hanımlar gerçekten bu dünyada en çok anne olmayı sevdim, bana her şeyden çok en çok anne olmak yakıştı. Bana her gün bir şey öğreten güzel kızım" sözleri çok konuşulmuştu.