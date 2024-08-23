Kağıthane’de Filistinli iş adamına suikast olayında tutuklama | Araç yakıp değiştirdiler

Şüpheliler G.S, T.S. ve S.A'nın eylemi bizzat gerçekleştirdikleri ifade edilen yazıda, eylem öncesinde keşif faaliyetleri esnasında L.E.E. ve M.A.H.M'nin şüphelilere yardımcı oldukları kaydedildi.

TASARLAYARAK VE KASTEN ÖLDÜRME SUÇLARINDAN TUTUKLANDILAR

Yazıda, bu kişilerin araba kiralanmasında şüpheli S.A'ya yardımcı oldukları ve saldırı sonrasında da şüphelilerin yurt dışına kaçmasına yardım ederek eyleme iştirak ettikleri aktarıldı.

Şüpheli P.Y'nin, yurt dışına kaçan şüphelilerin sınıra gitmesi noktasında yardımcı olan L.E.E. ve M.A.H.M'yi Sapanca'ya götürdüğü anlatılan sevk yazısında, L.E.E, M.A.H.M. ve P.Y'nin eylemlerinin yardım etme boyutunu aştığı, şüphelilerin eylemlerinin olmadığı durumda saldırının gerçekleşmeyeceği ve dolayısıyla "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" eylemlerine iştirak ettikleri belirtildi.

Şüphelilerin fail olarak değerlendirilmeleri gerektiği vurgulanan yazıda, bu kişilerin "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklanması talep edildi.

Hakimliğe sevk edilen L.E.E. ve M.A.H.M tutuklanırken, kadın şüpheli P.Y. adli kontrol tedbiri kararıyla serbest bırakıldı.