Kağıthane’de Filistinli iş adamına suikast olayında tutuklama | Araç yakıp değiştirdiler

Kağıthane'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından şüphelilerin yurt dışına kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Kağıthane'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından şüphelilerin yurt dışına kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş insanını suikast sonucu öldürüp firar ettikten sonra gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
4 ŞÜPHELİDEN 3'Ü MAHKEMEYE ÇIKTI
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanan yabancı uyruklu L.E.E, I.A, M.A.H.M ve P.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
4 şüpheliden biri olan I.A serbest bırakıldı.
Sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.
''ŞÜPHELİLER OLAYA YARDIM ETTİ''
Savcılığın sevk yazısında, olayın meydana geliş süreci anlatıldı. Yazıda şüphelilerin bu eylemi iştirak idaresi dahilinde gerçekleştirdikleri belirtildi.
Şüpheliler G.S, T.S. ve S.A'nın eylemi bizzat gerçekleştirdikleri ifade edilen yazıda, eylem öncesinde keşif faaliyetleri esnasında L.E.E. ve M.A.H.M'nin şüphelilere yardımcı oldukları kaydedildi.
TASARLAYARAK VE KASTEN ÖLDÜRME SUÇLARINDAN TUTUKLANDILAR
Yazıda, bu kişilerin araba kiralanmasında şüpheli S.A'ya yardımcı oldukları ve saldırı sonrasında da şüphelilerin yurt dışına kaçmasına yardım ederek eyleme iştirak ettikleri aktarıldı.
Şüpheli P.Y'nin, yurt dışına kaçan şüphelilerin sınıra gitmesi noktasında yardımcı olan L.E.E. ve M.A.H.M'yi Sapanca'ya götürdüğü anlatılan sevk yazısında, L.E.E, M.A.H.M. ve P.Y'nin eylemlerinin yardım etme boyutunu aştığı, şüphelilerin eylemlerinin olmadığı durumda saldırının gerçekleşmeyeceği ve dolayısıyla "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" eylemlerine iştirak ettikleri belirtildi.
Şüphelilerin fail olarak değerlendirilmeleri gerektiği vurgulanan yazıda, bu kişilerin "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklanması talep edildi.
Hakimliğe sevk edilen L.E.E. ve M.A.H.M tutuklanırken, kadın şüpheli P.Y. adli kontrol tedbiri kararıyla serbest bırakıldı.
KAĞITHANE'DE NE OLMUŞTU?
Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta saat 22.30 sıralarında park halindeki bir otomobile yönelik silahlı saldırıda yabancı uyruklu A.K. (30) hayatını kaybetmiş, yabancı uyruklu arkadaşı F.M. ağır, A.K'nin koruma görevlisi E.K. ise ayağından hafif yaralanmıştı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saldırıda kullanıldığı düşünülen susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovanın olay yerinde bulunduğu belirtilmişti.
KAÇARKEN 3 ARAÇ DEĞİŞTİRDİLER
Bu kapsamda, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü hakkında savcılıkça hazırlanan sevk yazısının detaylarına ulaşıldı.
Sevk yazısında, maktulün öldürülmesi olayında şüpheli konumunda olan S.A'nın 17 Temmuz'da, diğer şüpheliler G.S. ile T.S'nin 6 Ağustos'ta Türkiye'ye giriş yaptıkları belirtildi. S.A'nın, diğer şüpheliler L.E.E. ve M.A.H.M. ile eylemden bir gün önce araç kiraladığı kaydedilen yazıda, L.E.E'nin, G.S, T.S. ve S.A'ya, olay öncesinde kaldıkları daireyi temin ettiği anlatıldı.
Yazıda, şüphelilerin saat 21.00 sıralarında, yani eylemden 1,5 saat önce kiraladıkları araçla kaldıkları daireden ayrıldıkları yer aldı.
SUİKAST ÖNCESİ KEŞİF
Şüphelilerin eylemden önce saldırının gerçekleştirileceği sokakta keşif yapmak için dolaştıkları aktarılan yazıda, daha sonra başka bir araca geçtikleri, ayrıldıkları aracın Avcılar'a götürüldüğü ve eylemden sonra kaçacak şüphelileri burada beklediği kaydedildi.
ARACI YAKTILAR
Sevk yazısında, zanlıların eylemden sonra kendilerini Hasdal Yolu Okmeydanı viyadük altında bekleyen araca geçtikleri, bu araçla Silivri Alipaşa mevkisine kadar gittikleri ve aracı burada yaktıkları anlatıldı.
BAŞKA BİR ARACA GİTTİLER
Aracın yakılmasının ardından zanlıların kendilerini bekleyen diğer araca geçtikleri belirtilen yazıda, bu araçla Dereköy Sınır Kapısı'na kadar gittikleri aktarıldı.
Yazıda, şüphelilerden G.S, T.S ve S.A'nın Bulgaristan'a geçtikleri, diğer şüpheliler L.E.E. ile M.A.H.M'nin ise aracı sınıra yakın bir yerde bırakarak taksiyle İstanbul'a döndükleri kaydedildi.
İstanbul'a gelen şüphelilerin, zanlı P.Y'yi arayarak kendilerini Sapanca'ya bırakmasını istedikleri belirtilen yazıda, şüphelinin bu 2 kişiyi Sapanca'ya götürdüğü ve ardından İstanbul'a döndüğü ifade edildi.
3 ZANLI ROMANYA'DAN İADE EDİLECEK
Bu arada, yürütülen çalışmalar kapsamında Bulgaristan'dan Romanya'ya geçtikleri tespit edilen ve İsrail'e gitmek üzereyken yakalanan G.S, T.S. ve S.A. tutuklandı.
Romanya'da tutuklu bulunan zanlıların iadesi için ilgili makamlarca yürütülen çalışmalar sürüyor.