13 senelik memurluğu bıraktı bu işi yapmaya başladı! 5.000 TL’den başlıyor, 750.000 TL’ye kadar satıyor

Kahramanmaraşlı eski memur, güvercinlere olan sevgisini kazanca dönüştürdü. Çocukluğundan bu yana süregelen güvercin hobisini daha da ileri taşıyarak memurluktan istifa etti ve güvercin yetiştiriciliğini büyüttü. Satışa çıkardığı güvercinler otomobil fiyatlarına ulaşırken, her bir kuşun 5 bin ile 750 bin lira arasında değişen fiyatlarla hızla alıcı bulduğunu açıkladı. Vatandaş, bu alandaki büyük ilginin altını çizerek, "Bu işte bir tutku var ve peşinden gidiliyor," dedi.
"5 BİN LİRA İLE 750 BİN LİRA ARASINDA SATILIYOR"
Hasan Çetinkaya, Kahramanmaraş'ta kendine ait damda güvercin yetiştiriciliği yaparak geçmişten gelen bir tutkuyu sürdürmektedir. Çocukluğunda başlayan bu merakı, üniversite dönemlerinde de devam etmiş, farklı yaşam alanlarını bu hobisi için dönüştürmüştür. Devlet dairesindeki işinden ayrılarak tamamen bu alana yönelen Çetinkaya, güvercinlerini otomobil fiyatlarına ulaşan rakamlarla satmaktadır. Özellikle bu kuşların satış fiyatları 5.000 TL'den başlayıp, 750.000 TL'ye kadar ulaşabilmektedir.
GÜVERCİN TİCARETİ YAPIYORUM
Çocukluk yıllarından beri gelen hobisini devam ettirdiğini aktaran Hasan Çetinkaya, "Çocukluk merakımız, ilkokul yıllarımda başladım ve hiç ara vermedim. Üniversite yıllarımda evin mutfağında, balkonunda birçok değişik ortamlarda güvercin besledim. Şu anda sosyal medyada aktif olarak son 10 yıldır aralıksız güvercin ticareti yapıyorum.