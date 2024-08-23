13 senelik memurluğu bıraktı bu işi yapmaya başladı! 5.000 TL’den başlıyor, 750.000 TL’ye kadar satıyor

Kahramanmaraşlı eski memur, güvercinlere olan sevgisini kazanca dönüştürdü. Çocukluğundan bu yana süregelen güvercin hobisini daha da ileri taşıyarak memurluktan istifa etti ve güvercin yetiştiriciliğini büyüttü. Satışa çıkardığı güvercinler otomobil fiyatlarına ulaşırken, her bir kuşun 5 bin ile 750 bin lira arasında değişen fiyatlarla hızla alıcı bulduğunu açıkladı. Vatandaş, bu alandaki büyük ilginin altını çizerek, "Bu işte bir tutku var ve peşinden gidiliyor," dedi.