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13 senelik memurluğu bıraktı bu işi yapmaya başladı! 5.000 TL'den başlıyor, 750.000 TL'ye kadar satıyor

Kahramanmaraş'ta bir zamanlar devlet memuru olan Hasan Çetinkaya, çocukluk aşkı olan güvercin yetiştiriciliğine yönelik tutkusunu profesyonel bir işe dönüştürdü. Güvercin besleme işini büyüterek lüks otomobillerle yarışır fiyatlarla satışa sunan vatandaş, yetiştirdiği güvercinlerin 5 bin liradan başlayıp 750 bin liraya kadar alıcı bulduğunu belirtti. Tutkunun peşinden koşan binlerce insanın olduğunu ifade eden güvercin sever, hobisini işe çevirerek büyük bir başarıya imza attı.

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 11:54 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 11:55
13 senelik memurluğu bıraktı bu işi yapmaya başladı! 5.000 TL’den başlıyor, 750.000 TL’ye kadar satıyor

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Kahramanmaraşlı eski memur, güvercinlere olan sevgisini kazanca dönüştürdü. Çocukluğundan bu yana süregelen güvercin hobisini daha da ileri taşıyarak memurluktan istifa etti ve güvercin yetiştiriciliğini büyüttü. Satışa çıkardığı güvercinler otomobil fiyatlarına ulaşırken, her bir kuşun 5 bin ile 750 bin lira arasında değişen fiyatlarla hızla alıcı bulduğunu açıkladı. Vatandaş, bu alandaki büyük ilginin altını çizerek, "Bu işte bir tutku var ve peşinden gidiliyor," dedi.

"5 BİN LİRA İLE 750 BİN LİRA ARASINDA SATILIYOR"

Hasan Çetinkaya, Kahramanmaraş'ta kendine ait damda güvercin yetiştiriciliği yaparak geçmişten gelen bir tutkuyu sürdürmektedir. Çocukluğunda başlayan bu merakı, üniversite dönemlerinde de devam etmiş, farklı yaşam alanlarını bu hobisi için dönüştürmüştür. Devlet dairesindeki işinden ayrılarak tamamen bu alana yönelen Çetinkaya, güvercinlerini otomobil fiyatlarına ulaşan rakamlarla satmaktadır. Özellikle bu kuşların satış fiyatları 5.000 TL'den başlayıp, 750.000 TL'ye kadar ulaşabilmektedir.

GÜVERCİN TİCARETİ YAPIYORUM

Çocukluk yıllarından beri gelen hobisini devam ettirdiğini aktaran Hasan Çetinkaya, "Çocukluk merakımız, ilkokul yıllarımda başladım ve hiç ara vermedim. Üniversite yıllarımda evin mutfağında, balkonunda birçok değişik ortamlarda güvercin besledim. Şu anda sosyal medyada aktif olarak son 10 yıldır aralıksız güvercin ticareti yapıyorum.

Öncesinde 13 yıldır devlet dairesinde çalışıyordum, son 5 aydır istifa ettim bu işi daha rahat yapabilmek adına. Şu an Kahramanmaraş güvercin alımı ve satımı konusunda Türkiye'nin bir numarası konumunda. Güvercinleri güney illerden çok batı illerine ulaşmasını hedefliyoruz. Şu anda binlerce insan bu hobilerin peşinden gidiyor. Biz bunu daha çok kitleye ulaştırmak amacıyla bu işi yapıyoruz. Şu an dünyanın hemen hemen birçok ülkesinde filo kuşları besleniyor, üretimi yapılıyor" dedi.

Kaynak:İHA

Derleme: Gazeteoku

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