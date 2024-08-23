Bir başıboş köpek vakası da Ankara Gölbaşı’nda: 5 yaşındaki çocuğu sürükleyip yaraladı





"2 DERİN DİŞ İZİ VAR"



Baba Cengiz Yıldırım, "İlk haberi duyduğumda inanamadım. Bir acayip oldum. Elim ayağım birbirine dolandı. Dünya başıma yıkıldı. Şu anda Bilkent Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tutuyorlar. Devamlı kontrol altında. Kasık bölgesinden ısırmış. İki diş izi var derin. İyi ki daha fazla bastırmamış, patlatabilirmiş. Benim isteğim köpeklerin toplatılması. Millet artık illallah etmeye başladı. Benim çocuğumun başına geldi, başkasının da başına gelebilirdi. Daha önce başkasının çocuğuna saldırırken de gördük burada" ifadelerini kullandı.





"SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜ"

Anneanne Döndü Yıldırım ise, "Çocuklar oynuyordu. 6-7 tane köpek saldırdı. Çocuğu ayaklarından sürükleyerek götürdü. Sağ olsun bir adam gidiyordu orada kurtardı. Çocuk geldiğinde titriyordu, konuşamıyordu. Ondan sonra elini yüzünü yıkadık, ambulansla hastaneye götürdük. Balkondaydım ilk önce. Koşa koşa aşağı indim.'' diye konuştu.





"KÖPEKLER HER HAFTA 3-4 KİŞİYİ KAPIYOR"

Şafak Mahallesi'nin 20 yıllık muhtarı Bayram Özkan ise şunları kaydetti:

"Biz de hayvanseveriz. Yalnız halk tedirgin. Çünkü çocuk dolmuşa biniyor. Korkusundan 1 kilometre yola gidemiyor. Yaşlılarımız sabah namazına gidemiyor. Annesiz çocuklar okula gidemiyor. Duraklara yemek koyuyorlar. Durağa yemek konur mu? Bir havlasa kadın çocuğunu düşürecek. Çok zor durumdayız. Mahallemizde her hafta 3 ila 4 kişiyi kapıyor bu köpekler." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN