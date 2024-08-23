Dilan Polat... Bir zamanlar doğum fotoğrafçısıydı. Ancak bir anda sosyal medyada büyümeye başladı! Takipçi sayısı milyonları aştı! Güzellik merkezleri açtı. Başına dolardan taç yaptı. "Kocam da kocam" dediği Engin Polat'ın sınır tanımayan hediyeleri ile havasını attı. Herkes değirmenin suyunu merak ederken geçtiğimiz Kasım ayında bir operasyon yapıldı. Aralarında Dilan Polat ile Engin Polat'ın olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.



Polat çifti kara para aklamak ve vergi kaçırmakla suçlandı. 40'ar yıl hapis istemiyle haklarında dava açıldı. Polat geçtiğimiz gün sürpriz bir şekilde serbest kaldı! Ancak özgür kaldığı anda "sosyal medya"dan kazanmaya başladı. İnstagram'daki takipçi sayısı ilk gün 500 bin arttı. 6 milyon olan takipçi sayısı 19 Ağustos'ta 6.5 milyona çıktı! Dün itibariyle ise bu sayı 6.6 milyona ulaştı. Vatandaşlar "Dilan Polat kazanmaya devam ediyor" yorumunu yaptı.



Öte yandan Polat'ın tahliyesi ile gözler lüks araçlarına odaklandı. Polat'ın Ferrari ve Range Rover gibi lüks araçların bulunduğu otomobil filosunun peşinde olduğu vurgulandı. Ancak Polat'ın avukatı konuyla ilgili dün ilginç bir açıklama yaptı: Şu ana kadar böyle bir talep ve girişimimiz bulunmamaktadır. Bunu ancak yargılama başladığında ilerleyen süreçlerde değerlendireceğiz. Önceliğimizin müvekkillerimizin tahliyesidir.



TAKİP ARTIYOR

Dilan Polat, tahliye olur olmaz Instagram hesabı aktif hale geldi. Bir anda takipçi sayısı yükseldi. Bunu görenler "DİLAN HEM ÖZGÜRLÜĞÜNE HEM DE PARASINA KAVUŞTU" şeklinde ifadeler kullandı.



Fenomen Dilan Polat'ın yargılandığı davada 28 sanık var. 23'ü tutuksuz yargılanıyor. Dilan Polat'ın tahliyesiyle birlikte dört tutuklu sanık kaldı. Bunlar eşi Engin Polat, eşinin kardeşi Alper Polat, kayınpederi Sezgin Polat ve eski avukatları Ahmet Gün.



Dilan polat ve Engin Polat çiftinin el konulan araçları arasında Ferrari 296 GTB, Porsche Panamera, Mercedes G Serisi, Mercedes E Serisi ve Mercedes Vito VIP minibüs gibi yüksek değerli otomobiller bulunuyor.