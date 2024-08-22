Beyoğlu Cihangir Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bir otelin bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Akşam saatlerinde başlayan yangında dumanlar hızla üst katlara yayıldı. Çevredekiler durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dumanların sardığı binada mahsur kalan vatandaşları başarılı bir şekilde tahliye etti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Olayda ölü veya yaralı bulunmazken, iki kişinin dumandan etkilendiği belirtildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve otelde soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkışı nedeni ise araştırılıyor.