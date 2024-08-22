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Beyoğlu’nda 9 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Beyoğlu’nda bir otelin bodrum katında çıkan yangında dumanlar binayı sardı. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları tahliye ederken, yangın kısa sürede söndürüldü. İki kişi dumandan etkilendi, yangını çıkış nedeni araştırılıyor

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 23:46 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 01:28
Beyoğlu’nda 9 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü: Mahsur kalanlar kurtarıldı

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Beyoğlu Cihangir Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bir otelin bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Beyoğlu'nda 9 Katlı Otelde Korkutan Yangın!

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Akşam saatlerinde başlayan yangında dumanlar hızla üst katlara yayıldı. Çevredekiler durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dumanların sardığı binada mahsur kalan vatandaşları başarılı bir şekilde tahliye etti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Olayda ölü veya yaralı bulunmazken, iki kişinin dumandan etkilendiği belirtildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve otelde soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkışı nedeni ise araştırılıyor.

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