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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor | Son görüntülerini güvenlik kamerası kaydetti

Diyarbakır, 21 Ağustos günü Kur'an kursundan çıkıp evine gitmeye çalıştığı sırada kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arıyor. Gözü yaşlı anne Yüksel Güran ise kızının bir an önce bulunması temennisinde bulunarak, "Ciğerim parça parça olmuş. Perişan olduk. Tüm Türkiye'ye yalvarıyorum destek olun, kızımı bulun. Bir terlik bulundu, ama kızımın terliği değil. Onun terlik numarası 31, ama bulunan terlik küçüktü. Kızım bulunsun bana yeter, başka bir şey istemiyorum. Narin'im evin tek kızıydı. Engelli bir kızıma 7 yıl boyunca baktım, sonra vefat etti." dedi. Güran'ın kaybolduğu saatlerdeki görüntüsünü çevredeki bir okulun güvenlik kamerası kaydetti.

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 15:45 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 11:08
Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor | Son görüntülerini güvenlik kamerası kaydetti

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.

Jandarma ekipleri kayıp Narin için seferber oldu

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında Narin Güran'dan (8) haber alamayan ailesinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

Çalışma kapsamında jandarma ekipleri helikopterden termal kamera ile arama gerçekleştirdi. AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında, diğer ekipler de köyün çevresi ve tarlalarda çalışma yürütüyor.

Baba Arif ve anne Yüksel Güran çifti de kızlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor. Baba Arif Güran, kızının bulunması için ekipler ve vatandaşların yoğun çalışma yürüttüğünü söyledi.

Baba Arif GüranBaba Arif Güran

Kızının bulunması için emek veren herkese teşekkür eden Güran, şöyle konuştu:

"Çarşamba gününden bu yana kızımdan haber alamadık. Köyün 5 kilometre etrafında arama yapıldı. Sayın Valim, helikopter gönderdi, mısır ve pamuk tarlalarında arama yapıldı, Allah razı olsun. Köyün 5 kilometre etrafını aradılar, ama ses seda yok. Sadece dün köyün girişinde bir terlik bulundu, aynı terlik ama kızımın terliği olduğunu diyemeyiz."

Kızının kaybolduğu gün Kur'an kursundan çıkıp eve doğru geldiğini kaydeden Güran, okulun güvenlik kamerasından eve doğru geldiğinin görüldüğünü belirtti.

Diyarbakır'da kayıp Narin Güran'ın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!

Güran, "Kızımı gören, duyan ve bilen Allah rızası için haber versin. Benim kızım akıllı bir kızdır, izinsiz bir yere gitmez. Allah herkesten razı olsun, devletin eksikliğini vermesin. Devlet şu an elinden gelen imkanın daha fazlasını yapıyor. Bir baba, akraba, ağabey gibi destek veriyor ve yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Gözü yaşlı anne Yüksel GüranGözü yaşlı anne Yüksel Güran

Gözü yaşlı anne Yüksel Güran ise kızının bir an önce bulunması temennisinde bulunarak, "Ciğerim parça parça olmuş. Perişan olduk. Tüm Türkiye'ye yalvarıyorum destek olun, kızımı bulun. Bir terlik bulundu, ama kızımın terliği değil. Onun terlik numarası 31, ama bulunan terlik küçüktü. Kızım bulunsun bana yeter, başka bir şey istemiyorum. Narin'im evin tek kızıydı. Engelli bir kızıma 7 yıl boyunca baktım, sonra vefat etti." dedi.

Kur'an kursundan dönüş yolunda kayıplara karışan 8 yaşındaki Narin GüranKur'an kursundan dönüş yolunda kayıplara karışan 8 yaşındaki Narin Güran

"GENİŞ ÇAPLI ARAMA FAALİYETİNE DEVAM EDİLMEKTEDİR"
Valilikten yapılan açıklamada, Arif Güran'ın 21 Ağustos'ta kızının kayıp olduğunu ve aramalarına rağmen bulamadıklarını jandarmaya bildirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kayıp kız çocuğu Narin Güran'ın bulunabilmesi amacıyla Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timince Tavşantepe Mahallesi ve diğer bölgelerde geniş çaplı arama faaliyetine devam edilmektedir." bilgisi verildi.

Valilikçe paylaşılan görüntüde de ekiplerin köyde, köy çevresinde, tarlalarda ve sulama kanalındaki arama çalışması yer alıyor.

VALİ ZORLUOĞLU, AİLEYİ ZİYARET ETTİ
Vali Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Sur Kaymakamı Asım Solak ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ile Güran ailesini ziyaret etti.

Zorluoğlu, ziyarette cep telefonuyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayarak baba Güran ile görüştürdü.

Güran, kızını arama çalışmalarında verilen destek için Bakan Yerlikaya'ya teşekkür etti. Ekiplerin seferber olarak kızını aradığını ifade eden Güran, "Sayın Bakanım rabbim sizden razı olsun. Emniyetimiz, valimiz, jandarma komutanımız nefes almadan arıyorlar ama bir ipucu bulamadık. Rabbim devletin eksikliğini vermesin. Burada sahipsiz değiliz, devlet yanımızdadır." ifadesini kullandı.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, yanlarında olmak ve taleplerini dinlemek için aileye ziyarette bulunduklarını söyleyen Vali Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bir plan dahilinde bütün ihtimalleri de göz önünde bulundurarak çocuğumuzu arıyoruz. Birkaç günden beri bu faaliyetler devam ediyor. Dağ taş demeden bu çevrede aranmadık yer kalmadı. O çerçevede inşallah bu çalışmalar usanmadan devam edecek. İnşallah bu çabalarımız olumlu sonuçlanır ve buradan Türkiye'ye güzel bir haber veririz."

Narin Güran'ın kaybolmadan önceki son görüntüsü güvenlik kamerasındaNarin Güran'ın kaybolmadan önceki son görüntüsü güvenlik kamerasında

NARİN GÜRAN'IN ARKADAŞLARIYLA YÜRÜMESİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Son görüntüleri ortaya çıktı


Narin Güran'ın kaybolduğu saatlerdeki görüntüsünü çevredeki bir okulun güvenlik kamerası kaydetti.

Narin Güran'ın kaybolmadan önceki son görüntüsü güvenlik kamerasındaNarin Güran'ın kaybolmadan önceki son görüntüsü güvenlik kamerasında

Tavşantepe İlkokulu'nun güvenlik kamerası görüntüsünde, saat 15.15 sıralarında Güran'ın 4 arkadaşıyla birlikte bir müddet yürüdüğü, daha sonra ayrıldığı görülüyor.

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