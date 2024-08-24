Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor | Son görüntülerini güvenlik kamerası kaydetti

Güran, "Kızımı gören, duyan ve bilen Allah rızası için haber versin. Benim kızım akıllı bir kızdır, izinsiz bir yere gitmez. Allah herkesten razı olsun, devletin eksikliğini vermesin. Devlet şu an elinden gelen imkanın daha fazlasını yapıyor. Bir baba, akraba, ağabey gibi destek veriyor ve yardımcı oluyor. " ifadelerini kullandı.

Gözü yaşlı anne Yüksel Güran ise kızının bir an önce bulunması temennisinde bulunarak, "Ciğerim parça parça olmuş. Perişan olduk. Tüm Türkiye'ye yalvarıyorum destek olun, kızımı bulun. Bir terlik bulundu, ama kızımın terliği değil. Onun terlik numarası 31, ama bulunan terlik küçüktü. Kızım bulunsun bana yeter, başka bir şey istemiyorum. Narin'im evin tek kızıydı. Engelli bir kızıma 7 yıl boyunca baktım, sonra vefat etti." dedi.

"GENİŞ ÇAPLI ARAMA FAALİYETİNE DEVAM EDİLMEKTEDİR" Valilikten yapılan açıklamada, Arif Güran'ın 21 Ağustos'ta kızının kayıp olduğunu ve aramalarına rağmen bulamadıklarını jandarmaya bildirdiği kaydedildi.

VALİ ZORLUOĞLU, AİLEYİ ZİYARET ETTİ Vali Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Sur Kaymakamı Asım Solak ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ile Güran ailesini ziyaret etti.

Açıklamada, "Kayıp kız çocuğu Narin Güran'ın bulunabilmesi amacıyla Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timince Tavşantepe Mahallesi ve diğer bölgelerde geniş çaplı arama faaliyetine devam edilmektedir." bilgisi verildi.

Zorluoğlu, ziyarette cep telefonuyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayarak baba Güran ile görüştürdü.

Güran, kızını arama çalışmalarında verilen destek için Bakan Yerlikaya'ya teşekkür etti. Ekiplerin seferber olarak kızını aradığını ifade eden Güran, "Sayın Bakanım rabbim sizden razı olsun. Emniyetimiz, valimiz, jandarma komutanımız nefes almadan arıyorlar ama bir ipucu bulamadık. Rabbim devletin eksikliğini vermesin. Burada sahipsiz değiliz, devlet yanımızdadır." ifadesini kullandı.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, yanlarında olmak ve taleplerini dinlemek için aileye ziyarette bulunduklarını söyleyen Vali Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bir plan dahilinde bütün ihtimalleri de göz önünde bulundurarak çocuğumuzu arıyoruz. Birkaç günden beri bu faaliyetler devam ediyor. Dağ taş demeden bu çevrede aranmadık yer kalmadı. O çerçevede inşallah bu çalışmalar usanmadan devam edecek. İnşallah bu çabalarımız olumlu sonuçlanır ve buradan Türkiye'ye güzel bir haber veririz."